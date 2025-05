Rouen. Près de 60 000 visiteurs émerveillés par Zeus, le cheval des JO

Un air de JO à Rouen. Depuis le 11 mai dernier, Zeus, le cheval mécanique emblématique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, est installé à l'Agora Sequana, sur les quais rive droite. Selon la Ville de Rouen, il a rencontré "un immense succès auprès du public", avec près de "60 000 personnes" venues l'admirer. Après Marseille, Rouen est donc la 2e ville avec Lyon à avoir autant mobilisé les foules, avant Bordeaux et Montpellier avec 50 000 visiteurs. Selon la municipalité rouennaise, la fréquentation a été la plus forte le 17 mai avec 9 339 personnes, puis 9 696 le 18 mai. Pour rappel, des barrières avaient été installées pour protéger l'œuvre et ses deux moteurs qui permettent de faire bouger les jambes du cheval.

Le cheval Zeus des JO de Paris 2024 est visible jusqu'à 22h ce vendredi 23 mai. L'accès est libre, dans la limite de la jauge autorisée.