Rouen. "Un cadeau de Noël en avance" : Michelle Philippe sera juge d'athlétisme aux Jeux olympiques

Michelle Philippe, 52 ans, juge d'athlétisme, ne s'attendait pas à cette nouvelle. Elle va participer aux JO de Paris en tant que juge fédérale d'athlétisme. "On nous a donné nos affectations en mars, je serai voltigeur. C'est un juge qui peut en remplacer un autre à tout moment", indique Michelle. "Je mettrai la main à la pâte avec grand plaisir !", lance-t-elle. Tout a commencé en 2023, lorsque Michelle a candidaté au sein de la Ligue de Normandie d'athlétisme pour aller aux JO. Le 21 décembre dernier après une présélection, elle a eu une bonne surprise : "J'ai reçu un mail d'Alain Blondel, ancien champion olympique de décathlon, qui me félicitait", raconte-t-elle. Aujourd'hui, il endosse le rôle de responsable technique des jurys pour les JO de Paris 2024. Au total, 257 juges fédéraux participeront aux JO.

"C'est une concrétisation"

"J'ai fait un bond comme un enfant qui vient de recevoir son cadeau de Noël en avance, se souvient-elle. C'est une concrétisation de mon investissement." Depuis 2015, en parallèle de ses fonctions de responsable animations à la Ville de Rouen, elle juge quatre disciplines d'athlétisme : le lancer de javelot, de disque, de marteau et de poids. Sa fille, pratiquant déjà ces disciplines, lui a donné envie de "prendre le ruban métreur et la fiche d'appel au lieu de rester derrière la ligne". Après avoir passé différents diplômes pour officiellement devenir juge fédérale d'athlétisme, elle est sur le terrain "entre 20 à 30 week-ends par an pour juger les petits comme les grands". "Comme tout sportif qui rêve d'aller aux JO, en tant que juge, c'est aussi une belle récompense", livre la Rouennaise. Elle fait partie des 10 Normands, quatre femmes et six hommes, à avoir été sélectionnés dans pour cette aventure.

