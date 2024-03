Normandie. Des femmes engagées dans le sport récompensées

Quelques jours après le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la gent féminine est toujours à l'honneur. Mercredi 13 mars, sept Normandes engagées dans le sport ont été récompensées par la préfecture seinomarine au Centre régional jeunesse et sport (CRJS) de Petit-Couronne. Parmi elles : Salima Ahmadou Youssoufou, nageuse qui s'entraine au CRJS et qui vise les JO 2024, Charlotte Gauchet, entraîneur des Piranhas de Dieppe, un club de triathlon, Justine Pinon, directrice du club de handball JS Cherbourg, Sarah Khelil, présidente de l'association de squash OSS027, et Michelle Philippe, juge fédéral en athlétisme.

"Ça booste encore plus"

"C'est une chance pour moi d'avoir cette récompense, confie Salima Ahmadou Youssoufou. Ça booste encore plus pour aller chercher ma qualification pour les JO." Sarah Khelil, qui dirige une association sportive à Bourg-Achard, perçoit plutôt ce prix comme "un remerciement du travail associatif plutôt que féminin". Selon elle, "lorsqu'on a une certaine force, on arrive à s'imposer dans des milieux masculins. On est aussi fortes". Une autre Normande a également été récompensée pour son investissement sportif. Il s'agit de Michelle Philippe. En parallèle de son emploi à la mairie de Rouen, elle est juge fédérale en athlétisme depuis 2015. A travers cette distinction, "je représente toutes les femmes juges ou arbitres dans le sport". Une autre sportive très investie a aussi été primée : Alexandra Saint-Pierre, joueuse de para tennis de table qui s'entraîne au SPO de Rouen et vise les JO 2024. Hospitalisée en raison de problèmes de santé actuellement, elle a été représentée par son entraîneur Guillaume Marais. "Le pouvoir d'Alexandra, c'est sa résilience, le sport a été son remède", a-t-il déclaré à l'assemblée.