Ce soir à la TV. Une star de Game of Thrones en Guillaume le Conquérant : comment regarder la nouvelle série de la BBC depuis la France ?

Société. C'est ce soir ! Ce dimanche 24 août 2025, la série King & Conqueror, portée par Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), démarre sur la BBC. Voici comment regarder légalement cette fresque historique depuis la France et quand attendre sa sortie officielle. Et la bande-annonce pour patienter.

Publié le 24/08/2025 à 18h00 - Par Mathilde Rabaud
La BBC lance ce soir, dimanche 24 août 2025, sa nouvelle production événement King & Conqueror. Cette fresque revient sur la rivalité entre Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, et Harold de Wessex, dans une reconstitution de la célèbre bataille de Hastings en 1066.

King & Conqueror : une série historique très attendue

Dans le rôle principal, les spectateurs retrouveront Nikolaj Coster-Waldau, connu pour avoir incarné Jaime Lannister dans Game of Thrones. A ses côtés, James Norton et Clémence Poésy complètent un casting international de haut niveau.

Quand la série sur Guillaume le Conquérant sera-t-elle diffusée en France ?

Si la diffusion débute ce soir au Royaume-Uni sur BBC One et BBC iPlayer, il faudra patienter en France. La sortie hexagonale est prévue en 2026, via Paramount Global Content Distribution, qui se chargera d'en proposer une version sur une plateforme française ou une chaîne de télévision.

L'attente pourrait donc durer plusieurs mois, mais il existe déjà une solution pour ne pas rater la série dès son lancement.

Comment regarder King & Conqueror depuis la France dès ce soir ?

Le moyen le plus efficace reste l'utilisation d'un VPN (Virtual Private Network). En sélectionnant un serveur basé au Royaume-Uni, il devient possible de créer un compte gratuit BBC iPlayer, habituellement réservé aux résidents britanniques.

Une fois connecté, vous pourrez suivre gratuitement la série en streaming légal, comme si vous étiez de l'autre côté de la Manche.

Une production internationale aux accents épiques

Tournée principalement en Islande, la série ne met pas en avant les paysages de Normandie, mais elle propose des décors grandioses et des scènes de bataille spectaculaires. Les premières images dévoilées montrent déjà un univers sombre et réaliste, entre boue, armures et tensions politiques.

Avec ses intrigues de cour, ses alliances brisées et ses combats épiques, King & Conqueror se positionne comme un digne héritier des grandes fresques historiques, rappelant par moments l'ambiance de Game of Thrones.

Guillaume le Conquérant, une figure normande au cœur de l'histoire

Même si les caméras n'ont pas posé leurs trépieds en Normandie, la série pourrait bien susciter un regain d'intérêt pour l'histoire de la région et son patrimoine. Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre après Hastings, reste l'une des figures médiévales les plus influentes d'Europe.

Avec King & Conqueror, son destin franchit une nouvelle étape : celle de la conquête des écrans et du public international.

