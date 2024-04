[Photos] Seine-Maritime. Tempête Pierrick : la Seine sort à nouveau de son lit

La Seine est de nouveau sortie de son lit mardi 9 avril. Plusieurs communes ont été impactées comme Rouen au niveau des quais, Duclair au niveau du bac ou encore Yville-sur-Seine dans le quartier du Marais ou encore vers le port. Météo France a placé le département de Seine-Maritime en vigilance jaune pour crues, vagues et submersion mardi 9 avril jusqu'à minuit.

Les habitants les pieds dans l'eau

A Yville-sur-Seine, dans le quartier du Marais, les habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau vers 15h. "C'est déjà arrivé il y a quatre ans mais là, s'il y a une rupture de digue, ce serait inquiétant", souligne Claude Dechamps, habitant de la commune. En effet en cinq minutes, l'eau avait déjà atteint 10cm. Son voisin, Christophe Deschamps, est inquiet : "On regarde, on surveille mais on subit quand même. On croise les doigts pour que les berges tiennent car, malheureusement, elles ne sont pas entretenues correctement", regrette-t-il.

Une murette fragilisée

Selon la préfecture de Seine-Maritime, à Bardouville et Mauny, "la murette qui sépare la Seine de la RD64 a été fragilisée durant la nuit" du lundi 8 au mardi 9 avril. Pour se préparer à un nouvel épisode de débordement en début d'après-midi mardi 9 avril, "deux modules de pompage de haute capacité du SDIS ont été mis en place et une pompe d'assainissement a été positionnée par la Métropole Rouen Normandie". Des travaux de confortement de la digue sont en cours avec la pose de "big bags" de sable de marne sur la zone endommagée. A Bardouville, une seule habitation avec quatre occupants a été touchée, sans nécessité d'évacuation.

Les bacs fermés temporairement

Le bac de Duclair a été fermé à la circulation mardi 9 avril après-midi, tout comme le bac d'Heurteauville-Jumièges ou encore celui de Quillebeuf-sur-Seine. Pour suivre l'évolution des fermetures, rendez-vous sur l'application dédiée du Département, 76 Pocket.