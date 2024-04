[Photos+vidéo] Le Havre. La pleine mer et la tempête Pierrick attirent les promeneurs

C'est un spectacle hypnotisant : des vagues de plusieurs mètres de haut viennent se casser sur la digue nord du Havre ce mardi 9 avril, à la mi-journée. Pour les admirer, il convient toutefois de prendre un peu de recul, car l'ouvrage est interdit à la promenade en raison de la vigilance météorologique en cours pour vagues et submersion marine.

La mer fait le bonheur des photographes

Luc Bertin, photographe amateur, respecte scrupuleusement le barriérage. Son téléobjectif, protégé des embruns par une housse, lui permet malgré tout de capter le spectacle des grandes marées. "Quand j'ai su qu'il y avait de forts coefficients associés à la tempête, j'ai décidé de venir au Havre, raconte ce membre de l'association locale Spot-Nature. Je suis plutôt photographe animalier mais j'aime bien venir capturer la mer, les forces de la nature."

La mer se déchaîne.

Un peu plus loin, une promeneuse confie être impressionnée par les éléments. "Cela fait un peu peur, on reste prudents !", sourit cette Havraise qui aime la mer "par toutes les saisons, aussi bien calme que mouvementée, c'est un spectacle à chaque fois". "On est presque emportés par le vent !, remarque Charles, un adolescent francilien en vacances. C'est très beau, j'adore regarder les vagues, c'est impressionnant."

Les cabanistes n'ont heureusement pas encore monté leurs maisonnettes d'été…

Si la dépression Pierrick est passée, la période des grandes marées se poursuit jusqu'à jeudi. Mercredi 10 avril, la mer sera haute à 00h29 et 12h48, avec un coefficient de 113 le matin et 112 l'après-midi.

Seuls les patrouilleurs sont de sortie.