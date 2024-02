Le Havre. Grandes marées : la digue nord fermée temporairement

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la plus grande prudence. Du samedi 10 au mardi 13 février inclus, de forts coefficients de marée, allant jusqu'à 110, sont attendus et peuvent attirer de nombreuses personnes sur le littoral de la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord.

La digue nord du Havre fermée temporairement

L'accès à la digue nord du Havre sera fermé temporairement à compter de ce dimanche 11 février, en raison de forts coefficients de marées et de vents soutenus. Dimanche 11 février en matinée et les jours suivants, "les coefficients de marées seront élevés sur le littoral normand et les conditions marines seront agitées avec des vents d'ouest (rafales pouvant atteindre 70km/h de secteur ouest)", indique la commune havraise sur son site internet.

Cela "pourra engendrer, sur le secteur de la digue nord, des phénomènes de submersion marine par vagues et de projections de galets". La Ville a ainsi pris un arrêté pour interdire temporairement l'accès et le stationnement sur ladite digue et invite ses citoyens à être vigilants et à ne pas s'en approcher.

Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le 196 ou sur le canal 16 de votre VHF.