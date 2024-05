Prudence en Normandie. Les grandes marées de retour pour le pont du 8 mai

Elles riment avec plaisir de la pêche à pied ou tout simplement plaisir des yeux : les grandes marées sont de retour, avec une nouvelle période de forts coefficients qui s'étend du mardi 7 au jeudi 9 mai. Le pic est attendu mercredi 8 mai, avec un coefficient de marée de 101.

Consulter les horaires de marée

Les usagers de la mer, notamment les promeneurs et les pêcheurs à pied, sont une nouvelle fois appelés à la prudence par la préfecture maritime, qui rappelle que "quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante". Il convient de toujours consulter la météo et les horaires de marée avant de se rendre sur l'estran, par exemple sur marees.info. Il est également recommandé de conserver sur soi un téléphone portable. Pour joindre les secours, on peut composer le 196.

Attention à Etretat

Depuis le début de l'année, une vingtaine d'opérations de secours ont déjà été menées du Mont-Saint-Michel à la frontière belge, pour secourir des personnes isolées par la marée. On déplore par ailleurs trois décès sur les côtes normandes durant les précédentes périodes de grandes marées, en janvier et avril. La baie du Mont Saint-Michel et le secteur d'Etretat sont particulièrement à risque. Mardi 30 avril et mercredi 1er mai, six personnes se sont retrouvées piégées au Trou à l'Homme, une cavité pourtant interdite d'accès, sur le littoral étretatais.

A Etretat, le Trou à l'Homme (au fond) est une cavité en théorie interdite.