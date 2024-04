Manche et mer du Nord. Six morts depuis le début de l'année, piégés par la marée : "Une année préoccupante"

Six. C'est le nombre de personnes mortes depuis le début de l'année 2024, isolées par la marée sur les côtes françaises, sur la façade qui couvre la Manche et la mer du Nord. Une cinquantaine de personnes ont quant à elles été sauvées par les services de l'Etat en mer ou la SNSM. "C'est une année préoccupante et il faut arrêter cette tendance à la hausse des isolés par la marée et des décès", fustige Marc Véran, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Un manque de préparation

"Ce chiffre met en évidence un manque de préparation, une méconnaissance et parfois des attitudes un peu consumériste, avec des personnes qui pensent que les secours sont un dû", continue-t-il. Il termine : "Néanmoins, nos sauveteurs feront tout et continueront à faire tout ce qui leur est possible pour aller sauver les gens et ces gens qui prennent des risques inconsidérés." Il estime qu'il y a une inculture et une impréparation des certains pêcheurs à pied. Faire évoluer ces comportements est l'un des chevaux de bataille de la préfecture maritime pour la saison estivale 2024. Cela va passer par une communication régulière sur les bonnes pratiques en mer.

Appel à la vigilance pour les kitesurfeurs

Le deuxième appel à la prudence du vice-amiral Véran concerne ceux qui pratiquent le kitesurf ou le wing foil. "On a encore des gens qui partent, dont on récupère les voiles et qui n'ont pas prévenu qu'ils étaient rentrés. Là, c'est de la fausse alerte", décrypte-t-il. Il conseille de mettre le numéro de téléphone sur les voiles, d'avoir sur soi un téléphone ou une balise AIS pour être facilement repéré.