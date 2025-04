Littoral normand. La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord sensibilise pour un été en toute sécurité

La préfecture maritime souhaite réduire le nombre de fausses alertes en mer ou sur le littoral, pour la saison estivale 2025.

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord assure la sécurité en mer depuis le Mont Saint-Michel et jusqu'à la frontière belge. Avec plus de 900km de côtes, elle dispose de deux Cross [Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage] à Jobourg dans la Hague et à Gris-Nez dans le Pas-de-Calais. Pour la saison 2025, elle sensibilise les plaisanciers et estivants à la sécurité en mer, mais lutte aussi pour réduire les fausses alertes.

Une obligation de lever le doute

"Les Cross doivent gérer les fausses alertes, ça fait partie de notre travail, explique Frédéric Garnaud, le directeur du Cross Jobourg. Ça peut être tout simplement un proche qui s'inquiète et qui va nous donner l'information alors que tout va bien. On est obligé de lever le doute. Ça peut être un faux déclenchement de balise de détresse. Ça, ce sont les fausses alertes classiques", détaille-t-il. Il assure qu'il est important d'appeler le 196 quand il y a un doute.

8 000€ l'heure d'hélicoptère

Il existe aussi des fausses alertes qu'il trouve plus gênant. "Ça peut être plus ou moins intentionnel ou qui relève d'une certaine nonchalance. On va avoir une information inquiétante et après la personne n'est plus joignable et on n'arrive pas à savoir ce qu'il s'est passé", illustre Frédéric Garnaud. Une alerte engage des moyens et il est important de pouvoir la lever le plus vite possible pour éviter de les utiliser à mauvais escient. Une heure d'hélicoptère coûte entre 8 000 et 14 000€, une heure de la SNSM c'est 800€. Il insiste aussi sur l'importance de marquer son matériel pour vite élucider les alertes pour des voiles ou des planches perdues sur l'eau. Il invite aussi ceux qui alertent à rappeler pour lever les doutes dès que c'est possible. La préfecture maritime a aussi été confrontée à des fausses alertes intentionnelles, malveillantes. Des plaintes sont déposées après.