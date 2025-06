Cherbourg-en-Cotentin. Leur voilier chavire : deux plaisanciers secourus dans la grande rade

Mardi 24 juin dans l'après-midi, la vigie du Homet signale au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le Cross Jobourg, un voilier qui a chaviré avec deux personnes à l'eau dans la grande rade de Cherbourg.

Les secours s'entraînaient à proximité

Immédiatement, des secours en mer sont organisés. Un bâtiment de la Marine nationale, déjà sur zone pour une intervention, et la vedette de sauvetage de la station SNSM de Goury, Mona Rigolet II, en entraînement à proximité se rendent sur la zone. Les deux naufragés ont été récupérés sains et saufs et le voilier a été remorqué par la vedette de la SNSM jusqu'au port de Chantereyne.

Pour alerter les secours en mer, il faut composer le 196 ou sur le canal 16 de votre VHF.

