Dieppe. Rétros brisés, poubelles renversées… Des voitures dégradées par des adolescents

Sécurité. Cinq adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés, à Dieppe, dans la nuit du lundi 11 août au mardi 12 août. Ils avaient laissé des rétroviseurs brisés dans leur sillage…

Publié le 12/08/2025 à 18h00 - Par Célia Caradec
Dieppe. Rétros brisés, poubelles renversées… Des voitures dégradées par des adolescents
La police a été alertée alors que les jeunes gens s'en prenaient à des voitures en stationnement. - Célia Caradec

A minuit passé, ils auraient pu être couchés. C'est pourtant dans la rue, et face à la police, que se sont retrouvés cinq adolescents, dans la nuit du lundi 11 août au mardi 12 août, à Dieppe.

Les agents de la brigade anticriminalité sont appelés vers 00h45, alors que la petite bande s'active rue de la cité de Limes, et semble dégrader des véhicules en stationnement. Arrivée sur place, la police ne voit d'abord personne. Les agents se positionnent à proximité, rue de la Bastille, pour mettre en place une surveillance, quand ils sont rappelés. Selon une source policière, les adolescents sont alors en train de redescendre la rue, laissant plusieurs véhicules endommagés sur leur passage.

Un marteau dans la poche

A la vue de la police, certains tentent de fuir. Ils sont rapidement rattrapés. Le plus jeune, âgé de 15 ans, est contrôlé en possession d'un marteau brise vitre. Au total, la police dénombre cinq véhicules dont les rétroviseurs ont été dégradés. Des conteneurs à poubelle ont été jetés sur le capot de deux autres.

Les adolescents, âgés de 15 à 17 ans, ont été ramenés à l'hôtel de police de Dieppe pour s'expliquer.

