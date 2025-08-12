Caen. Une voiture volée retrouvée en 70 minutes

Jeudi 7 août, il est 11h15 dans une personne vient déposer plainte au commissariat de Dives-sur-Mer. La victime est venue signaler le vol de son véhicule. A partir de ce moment, tout va aller très vite pour la police nationale du Calvados. Seulement 20 minutes après la plainte, les policiers ont localisé la voiture grâce à un boîtier de traçage.

• A lire aussi. Près de Rouen. Il vole des clés de voiture, prend le volant… et provoque un accident

Les voleurs interpellés en possession d'héroïne

C'est à 12h25, très précisément, que les policiers mettent la main sur le véhicule et trois personnes impliquées. Ces dernières sont interpellées en possession d'héroïne. Ils devront donc répondre de leurs actes devant la justice.

• A lire aussi. Près de Rouen. Ils tentent de dérober des œufs de Fabergé dans une propriété