Caen. Une voiture volée retrouvée en 70 minutes

Sécurité. Du dépôt de plainte à l'interpellation, il s'est passé 70 minutes avant que les policiers du Calvados mettent la main sur les voleurs d'une voiture, jeudi 7 août à Dives-sur-Mer.

Publié le 12/08/2025 à 11h58 - Par Jimmy Joubert
La police du Calvados a retrouvé un véhicule volé en 70 minutes. - Ilustration

Jeudi 7 août, il est 11h15 dans une personne vient déposer plainte au commissariat de Dives-sur-Mer. La victime est venue signaler le vol de son véhicule. A partir de ce moment, tout va aller très vite pour la police nationale du Calvados. Seulement 20 minutes après la plainte, les policiers ont localisé la voiture grâce à un boîtier de traçage.

Les voleurs interpellés en possession d'héroïne

C'est à 12h25, très précisément, que les policiers mettent la main sur le véhicule et trois personnes impliquées. Ces dernières sont interpellées en possession d'héroïne. Ils devront donc répondre de leurs actes devant la justice.

