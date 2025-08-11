Près de Rouen. Ils tentent de dérober des œufs de Fabergé dans une propriété

C'est un voisin qui a donné l'alerte, vendredi 8 août, peu après 1 heure du matin. Intrigué par un bruit de verre brisé, cet habitant de Cléon, dans l'agglomération de Rouen, téléphone à la police, pour signaler un vol par effraction dans une propriété proche de la sienne.

La brigade canine, alors en patrouille sur Oissel, se dirige vers l'habitation visée, entourée de hauts murs et d'un grand portail. Les agents parviennent à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte et tombent sur trois individus qui tentent d'escalader le portail pour prendre la fuite, en vain.

"Il les trouvait jolis"

Interpellés, il leur est demandé si les flèches de compétition qui se trouvent au sol, dans l'enceinte, leur appartient. Les trois jeunes gens, âgés de 23, 22 et 20 ans, répondent par la négative. La police procède ensuite à une fouille et trouve sur le plus âgé deux œufs de type Fabergé ainsi qu'une statuette de chat. Selon une source policière, il explique alors aux fonctionnaires avoir pris ces objets "parce qu'il les trouvait jolis".

Sur lui, comme sur son camarade de 22 ans, les policiers découvrent aussi de la résine de cannabis.

Les trois suspects ont été conduits au commissariat où ils ont été placés en garde à vue pour vol en réunion.