Trois dealers de l'agglomération de Rouen arrêtés sur l'A13

Tout débute en septembre dernier par une information remontant aux oreilles des hommes de la Brigade des stups de Rouen. Un trafic de drogue se tramerait à Cléon, au sud de Rouen. Une famille de la zone urbaine sensible, notamment deux cousins, serait impliquée. Selon les premiers éléments, la drogue serait achetée sur Paris avant d'être écoulée à Cléon.

Rapidement, une information judiciaire est ouverte. Les policiers entament un long travail de surveillance et d'écoutes. De nombreux clients sont identifiés. Les dealers feraient dans l'héroïne, la cocaïne, le cannabis et la MDEA, une drogue de synthèse. Durant l'automne, les policiers effectuent une descente dans un immeuble. Cachés dans les faux-plafonds des communs, ils découvrent un fusil à pompe et des munitions.

Interception sur l'A13

En décembre, la brigade des stups apprend que les deux cousins suspectés viennent d'acquérir une Golf. Au volant de celle-ci, ou en train, ils se rendent régulièrement à Paris. Visiblement pour acheter la drogue. Finalement, le 20 mars dernier, les "Stups", épaulés par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) du Service régional de police judiciaire (SRPJ), rôdée à des interventions risquées, décide de passer à l'action. Le 23 mars, la Golf, de retour de Paris, est interceptée sans difficulté sur l'A13, au péage de Heudebouville (27). A l'intérieur, les policiers découvrent 1,3 kg de cannabis et 36 grammes de MDEA.

Les trois hommes qui se trouvaient à l'intérieur ont été placés en garde-à-vue, dont les deux cousins, âgés de 21 et 23 ans. Ils ont finalement été déferrés mardi 26 mars, puis placés sous mandat de dépôt, à Rouen et au Havre. Le troisième homme a été libéré mais mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.