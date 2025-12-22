En ce moment Forever (feat Adeline Lovo) (French Edit) DIVA FAUNE
Le Havre. Un vaste trafic de drogue démantelé avec des ramifications au Maroc

Sécurité. De Rouen au port du Havre, l'enquête a révélé un trafic de drogue d'ampleur internationale. Après plusieurs arrestations en 2023, le chef du réseau a été interpellé au Maroc puis extradé le 23 septembre 2025. Il est depuis en détention provisoire.

Publié le 22/12/2025 à 12h03 - Par Gilles Anthoine
le chef d'un vaste réseau de trafic de drogue a été arrêté au Maroc et transmis aux autorités françaises. Il faisait transiter la drogue par Le Havre et Rouen. - Jean-Claude Fichet

C'est un vaste trafic de drogue qui a été démantelé sur le port du Le Havre. Des saisies et des arrestations ont eu lieu en 2023. Le chef de ce réseau, localisé au Maroc, a été interpellé le 22 février dernier, puis remis aux autorités françaises le 23 septembre. Il est depuis placé en détention provisoire.

Une enquête lancée à Rouen dès 2022

En mars 2022, la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de Rouen, sous l'autorité du procureur de la République de Rouen, lançait une enquête préliminaire pour des faits d'importation et de revente de cannabis et de cocaïne dans la région rouennaise.

En septembre 2022, au regard de la dimension internationale du trafic et de la structure criminelle qui semblait se dessiner, le magistrat instructeur rouennais s'est dessaisi du dossier au profit de deux juges d'instruction de la JIRS de Lille.

Des dockers impliqués dans les sorties de conteneurs

Les investigations permettaient d'identifier un réseau de narcotrafiquants rouennais s'appuyant notamment sur des informations et des services fournis par des dockers pour les sorties de conteneurs des ports du Havre et de Moulineaux, commune proche de Rouen.

En juin 2023, l'information judiciaire conduisait à la saisie de 183 kilogrammes de cocaïne dans un conteneur arrivé sur le port du Havre. En septembre 2023, plusieurs importations de cocaïne, selon le mode opératoire du drop off, étaient détectées pour des quantités de 400 kilogrammes et jusqu'à une tonne.

Arrestations, saisies et mises en examen en 2023

Une opération d'interpellations était menée le 11 décembre 2023. Lors de la perquisition d'un box détenu par l'un des narcotrafiquants, 23 kilogrammes de résine de cannabis étaient découverts.

À l'issue des gardes à vue, neuf personnes étaient mises en examen. Six d'entre elles étaient placées en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer la profession de docker.

Le chef du réseau interpellé à Casablanca

En 2024, le chef de ce réseau criminel était localisé à Casablanca. Il était suspecté d'avoir organisé l'ensemble des importations, par route ou par voie maritime, notamment de résine et d'herbe de cannabis depuis le Maroc, ainsi que de la cocaïne depuis la Colombie, à destination des ports du Havre, de Moulineaux et de Dunkerque.

Cet individu semblait également disposer d'une influence dans d'autres sphères criminelles, des liens avérés ayant été établis avec d'importants narcotrafiquants à Marseille. Une forme d'association apparaissait entre eux afin d'importer des stupéfiants en très grandes quantités depuis l'étranger, à destination de l'ensemble du territoire national, générant des profits de plusieurs millions d'euros.

Le chef de réseau a été interpellé à Casablanca le 22 février 2025, puis remis aux autorités françaises le 23 septembre. Il a été placé en détention provisoire.

