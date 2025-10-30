En ce moment Tears Sabrina CARPENTER
Du Havre à La Réunion. MDMA, cocaïne, cannabis… Un trafic de drogue international démantelé par la gendarmerie

Sécurité. Dix-huit personnes ont été arrêtées, samedi 25 octobre, dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau de trafic de stupéfiants entre la métropole et l'île de la Réunion. C'est la découverte de MDMA dissimulée dans un véhicule en provenance du Havre qui a lancé l'enquête, il y a près d'un an.

Publié le 30/10/2025 à 15h03 - Par Célia Caradec
L'enquête a débuté après la découverte de MDMA dans un véhicule déchargé à La Réunion, depuis un bateau en provenance du Havre. - Célia Caradec

La gendarmerie nationale a fait part, dans un communiqué publié mercredi 29 octobre, de dix-huit arrestations survenues récemment dans le cadre d'un "trafic international de produits stupéfiants en bande organisée entre la métropole et La Réunion". Il a été démantelé par la Section de recherches (S.R.) de Saint-Denis de La Réunion, l'Unité nationale d'investigation de police judiciaire (UNPJ) de la gendarmerie nationale et l'antenne de l'Office antistupéfiants (OFAST).

Outre les arrestations, des produits stupéfiants et de l'argent liquide ont été saisis, "pour une valeur totale estimée à deux millions d'euros".

Valeur marchande de la drogue : plus de 550 000 euros

L'affaire a débuté il y a près d'un an, le samedi 5 octobre 2024. La douane découvre alors 8kg de MDMA sous forme de cristaux, une drogue de synthèse dissimulée dans la roue de secours d'un véhicule neuf débarqué à La Réunion, en provenance du Havre, en Seine-Maritime. "La valeur marchande de la drogue, d'un taux de pureté de 85%, est estimée à plus de 550 000 euros sur le marché local", précise le communiqué.

"Des complicités portuaires"

Les premières investigations, réalisées sous l'autorité du parquet de Saint-Denis de La Réunion, mettent en évidence "une organisation criminelle complexe, impliquant des complicités portuaires pour l'importation des produits stupéfiants." Après l'ouverture d'une information judiciaire en mai dernier, vendredi 1er août une cellule nationale d'enquête est mise en place à La Réunion. La dizaine d'enquêteurs qui la composent, appuyés par des unités spécialisées, a pour objectif de coordonner les investigations entre l'île et la métropole.

L'enquête permet de mettre au jour un vaste trafic de drogue organisé depuis la métropole, "utilisant les vecteurs aériens (via l'emploi de mules) et maritimes (fret automobile)" pour acheminer la marchandise illicite à La Réunion, avec des instigateurs présumés basés en région parisienne.

Cocaïne, ecstasy, MDMA…

Samedi 25 octobre, plus de 250 gendarmes sont mobilisés pour les arrestations. Au total, dix individus sur l'île de La Réunion et huit autres basés en métropole ont été interpellés. Le bilan des perquisitions ? "162 640€ en numéraire, 3,5kg de cocaïne et divers produits stupéfiants (ecstasy, résine de cannabis, MDMA), du matériel de conditionnement, dont une presse hydraulique, douze véhicules, des drones, des ordinateurs, de nombreux téléphones, une arme de poing et des produits de luxe."

Dimanche 26 octobre, à l'arrivée d'un navire au port maritime de La Réunion, une opération ciblée conduit par ailleurs à la découverte de 497 savonnettes de résine de cannabis, dissimulées elles aussi dans plusieurs véhicules. Valeur marchande estimée : plus d'un million d'euros.

Les protagonistes du dossier ont été présentés devant le juge d'instruction à compter du mardi 28 octobre. Les individus interpellés à La Réunion sont placés en détention provisoire, tandis que ceux ayant été interpellés dans l'Hexagone se voient délivrer un mandat d'amener.

