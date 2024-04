Le Havre. Du cannabis acheminé depuis l'Espagne : un trafic de drogue démantelé

C'est l'aboutissement d'une enquête lancée par la brigade des stupéfiants du commissariat du Havre en février dernier. Mercredi 17 et jeudi 18 avril, la police nationale a procédé à l'arrestation de quatorze personnes, dont la grande majorité sur l'agglomération havraise, soupçonnées d'avoir participé à un réseau spécialisé dans le convoyage de stupéfiants depuis l'Espagne, via le système dit de "go fast", des convois routiers ultrarapides.

Valeur estimée de la drogue : 1,4 million d'euros

L'enquête a permis de procéder aux interpellations et de saisir près de 150kg de cannabis (73kg de résine et 78kg d'herbe), deux armes de poing, un fusil, ainsi que plus de 13 000 euros en liquide. La valeur des stupéfiants à la revente est estimée à près de 1,4 million d'euros.

"Ces investigations ont été conduites avec le concours des différents services de la direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime, précise Julien Herbaut, commissaire divisionnaire du Havre, notamment la Brigade de recherche et d'intervention et du Groupement interministériel de recherche de Rouen."

Opération Place Nette

A la suite de ces arrestations, des contrôles renforcés ont débuté, lundi 22 avril, notamment dans les quartiers de la Mare-Rouge et du Mont-Gaillard, dans le cadre de l'opération nationale baptisée Place Nette. "Il s'agit de prolonger l'effet de déstabilisation produit par les arrestations et de se réapproprier le terrain via des opérations de contrôle menées sur la voie publique, dans les transports en commun ou encore les halls d'immeubles", poursuit le commissaire.

Les quatorze individus interpellés ont été déférés devant le parquet du Havre. Onze ont été placés en détention provisoire, deux sous contrôle judiciaire et un dans un centre éducatif fermé. Parmi ces suspects figurent essentiellement "quelques mineurs et de très jeunes majeurs".