Le Havre. 1,9 tonne de cocaïne saisie en février, les effectifs d'enquêteurs de police triplés

C'est la dernière saisie d'ampleur en date sur le port du Havre. "La douane a réalisé la plus grosse saisie de cocaïne de son histoire en bloquant 1,9 tonne de ce stupéfiant en seulement quelques jours, c'est colossal", a indiqué le ministre des comptes publics, Gabriel Attal, mercredi 1er mars. "Le port du Havre est au cœur de nos préoccupations, nous devons éviter que ce tsunami blanc fasse irruption sur nos côtes et dans notre pays", ajoute le ministre, qui tirait le bilan 2022 de la lutte interministérielle contre les drogues, aux côtés de ses homologues de la Justice, Eric Dupond-Moretti et de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

25 policiers dédiés au trafic sur le port

Rappelant qu'environ 80 % de la cocaïne saisie en France - 28 tonnes en 2022 - est acheminée par voie maritime, ce dernier annonce un renforcement des moyens pour le port du Havre, "porte d'entrée de la drogue dans notre pays". Il annonce la création d'une antenne spécifique de l'OFAST, l'office anti-drogue, composée de 25 policiers. "Nous avons actuellement moins d'un policier par tonne de drogue saisie, ce n'est pas assez malgré leur efficacité, en lien avec les services douaniers, indique Gérald Darmanin, à partir de cette année, nous allons tripler les effectifs des officiers de police judiciaire au port du Havre, dans la cellule spécifique de lutte contre l'importation de cocaïne et contre les règlements de comptes et la corruption, qui touchent trop souvent le port du Havre."

Nous allons multiplier par 3 les effectifs déployés au port du Havre pour lutter contre les trafics de drogue, notamment de cocaïne, dans le cadre d'une antenne spécifique de l'office anti-drogue. 25 policiers travailleront ainsi dans ce cadre. pic.twitter.com/q3tfeJISRS — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 1, 2023

Plus globalement, en Seine-Maritime, les saisies de drogue par les différents services de l'État ont fortement augmenté, depuis 2017 : + 185 % pour le cannabis, + 163 % pour la cocaïne, + 569 % pour l'héroïne et +1 338 % pour les drogues de synthèse (méthamphétamine, ecstasy, MDMA…). Au total, 356 trafiquants ont été interpellés dans le département, en 2022, soit 40 % de plus que l'année précédente ;