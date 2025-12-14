Place du commerce en Seine-Maritime. Des fleurs, des créations normandes et des lits

Deux nouvelles boutiques sont à découvrir cette semaine rue Eau de Robec à Rouen, il s'agit d'un concept store regroupant les créations d'artisans locaux et d'un fleuriste.

Concept store, fleuriste et literie

Le fleuriste Parenthèse Enchantée a ouvert au 249 rue Eau de Robec. On peut commander des bouquets et acheter des fleurs fraîches de saison le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 10h à 19h, le samedi jusqu'à 20h, le dimanche de 9h à 14h. A côté, Smile, le concept store qui valorise les créations locales, a ouvert une nouvelle adresse à Rouen au 253 rue Eau de Robec. La première boutique, située aux Docks 76, reste ouverte. Dans ce nouveau lieu, les clients retrouvent les sacs banane d'Elodie des Petites étoiles ou encore les œuvres en crochet de Kera Créations. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et de 11h à 18h les dimanches de décembre. Bientôt, des ateliers créatifs seront aussi proposés. Au Grand-Quevilly, Litrimarché a ouvert au 12 rue Paul Vaillant Couturier. On y achète des matelas, des oreillers du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.