Place du commerce en Seine-Maritime. Des fleurs, des créations normandes et des lits

Deux nouvelles boutiques sont à découvrir cette semaine rue Eau de Robec à Rouen, il s'agit d'un concept store regroupant les créations d'artisans locaux et d'un fleuriste.
Concept store, fleuriste et literie
Le fleuriste Parenthèse Enchantée a ouvert au 249 rue Eau de Robec. On peut commander des bouquets et acheter des fleurs fraîches de saison le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 10h à 19h, le samedi jusqu'à 20h, le dimanche de 9h à 14h. A côté, Smile, le concept store qui valorise les créations locales, a ouvert une nouvelle adresse à Rouen au 253 rue Eau de Robec. La première boutique, située aux Docks 76, reste ouverte. Dans ce nouveau lieu, les clients retrouvent les sacs banane d'Elodie des Petites étoiles ou encore les œuvres en crochet de Kera Créations. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et de 11h à 18h les dimanches de décembre. Bientôt, des ateliers créatifs seront aussi proposés. Au Grand-Quevilly, Litrimarché a ouvert au 12 rue Paul Vaillant Couturier. On y achète des matelas, des oreillers du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.
Parenthèse Enchantée, nouveau fleuriste
Cette boutique a ouvert ses portes à côté de Smile, au 249 rue Eau de Robec à Rouen. Elle est ouverte lundi dès 14h, du mercredi au samedi à 10h, dimanche dès 9h.
"On retrouve des fleurs fraîches, des fleurs séchées et des bouquets", précise Aurore Marchand, la gérante. Elle fait des bouquets personnalisés et des piquets "c'est de la mousse florale dans laquelle je pique des fleurs fraîches". Des ateliers floraux sont aussi proposés.
Le concept store Smile ouvre dans le centre-ville
Ce magasin s'est installé dans le centre de Rouen au n°253 de la rue Eau de Robec. Il est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et les dimanches de décembre de 11h à 18h.
Sandrine Laurence et Anaïs Rioult codirigent la boutique. "On retrouve des créateurs régionaux avec une sélection réfléchie", assure Sandrine Laurence. Parmi eux : Kera créations et Une étoile dans la cabane. Des chaussons pour enfants, des sacs banane et des bavoirs sont en vente.
Litrimarché, spécialiste de la literie
Ce magasin se situe au Grand-Quevilly au 12 rue Paul Vaillant Couturier. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et samedi de 10h à 19h.
"Nous sommes spécialistes des matelas et sommiers de toutes les dimensions, précise Benoit Retout, le gérant. "Nous avons une gamme d'oreillers, de couettes et de convertibles." Vous pouvez également bénéficier d'un service livraison et ainsi recevoir vos produits directement à votre domicile.
