En ce moment BLANCK SPACE TAYLOR SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce en Seine-Maritime. Des fleurs, des créations normandes et des lits

Economie. Un concept store, un fleuriste et un magasin de literie viennent d'ouvrir leurs portes à Rouen et au Grand-Quevilly.

Publié le 14/12/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce en Seine-Maritime. Des fleurs, des créations normandes et des lits
Cette semaine, le concept store Smile et le fleuriste Parenthèse Enchantée sont à découvrir rue Eau de Robec et le magasin de literie Litrimarché a ouvert au Grand-Quevilly.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Deux nouvelles boutiques sont à découvrir cette semaine rue Eau de Robec à Rouen, il s'agit d'un concept store regroupant les créations d'artisans locaux et d'un fleuriste.

Concept store, fleuriste et literie

Le fleuriste Parenthèse Enchantée a ouvert au 249 rue Eau de Robec. On peut commander des bouquets et acheter des fleurs fraîches de saison le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 10h à 19h, le samedi jusqu'à 20h, le dimanche de 9h à 14h. A côté, Smile, le concept store qui valorise les créations locales, a ouvert une nouvelle adresse à Rouen au 253 rue Eau de Robec. La première boutique, située aux Docks 76, reste ouverte. Dans ce nouveau lieu, les clients retrouvent les sacs banane d'Elodie des Petites étoiles ou encore les œuvres en crochet de Kera Créations. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et de 11h à 18h les dimanches de décembre. Bientôt, des ateliers créatifs seront aussi proposés. Au Grand-Quevilly, Litrimarché a ouvert au 12 rue Paul Vaillant Couturier. On y achète des matelas, des oreillers du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.

Parenthèse Enchantée, nouveau fleuriste

Place du commerce. Parenthèse Enchantée, nouveau fleuriste
Aurore Marchand est fleuriste. C'est la gérante de la Parenthèse enchantée à Rouen rue Eau de Robec.

Cette boutique a ouvert ses portes à côté de Smile, au 249 rue Eau de Robec à Rouen. Elle est ouverte lundi dès 14h, du mercredi au samedi à 10h, dimanche dès 9h.

"On retrouve des fleurs fraîches, des fleurs séchées et des bouquets", précise Aurore Marchand, la gérante. Elle fait des bouquets personnalisés et des piquets "c'est de la mousse florale dans laquelle je pique des fleurs fraîches". Des ateliers floraux sont aussi proposés.

Le concept store Smile ouvre dans le centre-ville

Place du commerce. Le concept store Smile ouvre dans le centre-ville
Anaïs Rioult et Sandrine Laurence sont les cogérantes de la boutique Smile à Rouen. Elle a ouvert rue Eau de Robec.

Ce magasin s'est installé dans le centre de Rouen au n°253 de la rue Eau de Robec. Il est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et les dimanches de décembre de 11h à 18h.

Sandrine Laurence et Anaïs Rioult codirigent la boutique. "On retrouve des créateurs régionaux avec une sélection réfléchie", assure Sandrine Laurence. Parmi eux : Kera créations et Une étoile dans la cabane. Des chaussons pour enfants, des sacs banane et des bavoirs sont en vente.

Litrimarché, spécialiste de la literie

Place du commerce. Litrimarché, spécialiste de la literie
Marie Claire et Benoit Retout sont les gérants de Litrimarché au Grand-Quevilly. - Litrimarché

Ce magasin se situe au Grand-Quevilly au 12 rue Paul Vaillant Couturier. Il est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et samedi de 10h à 19h.

"Nous sommes spécialistes des matelas et sommiers de toutes les dimensions, précise Benoit Retout, le gérant. "Nous avons une gamme d'oreillers, de couettes et de convertibles." Vous pouvez également bénéficier d'un service livraison et ainsi recevoir vos produits directement à votre domicile.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Lot de 14 billets voltaire neufs
Lot de 14 billets voltaire neufs Raismes (59590) 595€ Découvrir
Lot de 700 billets du monde
Lot de 700 billets du monde Raismes (59590) 998€ Découvrir
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000
Exceptionel l album timbres france classic c+ 30 000 Raismes (59590) 1 198€ Découvrir
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce en Seine-Maritime. Des fleurs, des créations normandes et des lits
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple