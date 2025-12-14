Bonne table à Rouen. Nola, spécialiste de la cuisine de Louisiane

Avis aux fans des années 1990-2000 ! Nola, restaurant spécialisé dans la cuisine originaire de Louisiane, se situe rue de la République à Rouen. Dès l'entrée, la décoration nous plonge avec nostalgie dans ces années avec des affiches d'époque mêlant maillots de basket et couvertures de magazines américains disposés sur les murs blanc et orange. L'odeur de poulet frit qui se dégage des cuisines ne gâche rien.

Une cuisine qui fait voyager

A la carte, le poulet frit se décline en burger ou en waffle burger, avec des gaufres à la place du pain. Il n'existe pas de formule déjeuner sauf pour les étudiants à 8,90€ comprenant un waffle burger, un accompagnement et une boisson. On est plongé à La Nouvelle-Orléans avec les noms des burgers : New Orleans, Louis Armstrong, etc. J'ai choisi le Zion Williamson, du nom d'un basketteur, un waffle burger composé de poulet frit, sauce barbecue au miel, bacon, oignons caramélisés et cheddar. N'aimant pas les cornichons, j'ai demandé à les enlever. Je n'avais jamais mangé de burger avec des gaufres et finalement le mélange des saveurs était agréable. La gaufre était moelleuse et le poulet bien assaisonné et croustillant. Ce qui m'a plu c'est que j'ai pu commander la version mini car il existe une gaufre plus généreuse. La seule chose qui m'a surprise, c'était la cannelle dans la gaufre. J'ai accompagné ce burger de frites maison au paprika : elles étaient fraîches, croustillantes et bien assaisonnées. J'ai poursuivi mon repas avec un cookie au chocolat, caramel et noix. Il était fondant et croustillant. Comme l'explique Thomas Zelphin, cogérant, "on voulait faire découvrir la soul food, une cuisine issue du sud des Etats-Unis". Il propose aussi "des boxes avec des tenders et des gaufres".

Le waffle burger (version mini) et ses frites.

Au total, j'en ai eu pour 13,80€ avec une boisson, un prix raisonnable pour la quantité et la qualité. Une adresse à tester !

Pratique. 63 rue de la République, Rouen. Ouvert le midi de 12h à 15h du mardi au samedi et le soir, dès 19h, du mardi au dimanche.