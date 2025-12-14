En ce moment BLANCK SPACE TAYLOR SWIFT
Manche. Un homme placé en détention provisoire après la mort du jeune cycliste de 13 ans

Sécurité. Le 4 décembre, un jeune cycliste de 13 ans a perdu la vie percuté par une camionnette à Saint-Sébastien-de-Raids (Manche). En fuite depuis cette date, le conducteur a été interpellé par les autorités, dimanche 14 décembre.

Publié le 14/12/2025 à 17h29, mis à jour le 14/12/2025 à 17h31 - Par Elvire Alix
Un important dispositif a été mobilisé par la gendarmerie afin de retrouver le suspect.  - Illustration

C'est un drame qui a ému la commune de Saint-Sébastien-de-Raids dans la Manche. Le 4 décembre 2025, sur la commune de Saint-Sébastien-de-Raids, peu avant 18h, un adolescent de 13 ans, qui circulait à vélo a été mortellement percuté par une camionnette blanche roulant dans le même sens. Le conducteur a pris la fuite après l'accident. 

Un homme de 50 ans interpellé

Une enquête a immédiatement été ouverte par la gendarmerie. Sur les lieux de l'accident, les enquêteurs ont identifié une pièce du rétroviseur droit  correspondant à un modèle précis de véhicule, dont plusieurs centaines étaient recensés dans le département.

Grâce aux analyses et à un important travail de terrain, mené avec l'appui de plusieurs unités et d'un hélicoptère, les gendarmes ont pu remonter jusqu'à un suspect.

Il s'agit d'un homme de 50 ans, originaire de la Manche et sans antécédents judiciaires. Placé en garde à vue, il a reconnu se trouver dans le secteur au moment des faits, tout en affirmant ne pas se souvenir précisément de son trajet, évoquant une prise excessive de médicaments. Les investigations ont également montré que le rétroviseur droit de son véhicule avait été remplacé le lendemain de l'accident.

Présenté à un juge, l'homme a été mis en examen pour homicide routier avec circonstances aggravantes, notamment le délit de fuite et la consommation de substances psychoactives. Il a été placé en détention provisoire.

