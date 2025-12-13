En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Bonne table à Caen. Monal modernise la cuisine indo-pakistanaise

Economie. Syed-Shabbar Raza a ouvert Monal le 1er novembre, un restaurant indo-pakistanais, à deux pas du Vaugueux à Caen.

Publié le 13/12/2025 à 17h00 - Par Lilian Fermin
Bonne table à Caen. Monal modernise la cuisine indo-pakistanaise
Syed-Shabbar Raza, le gérant du restaurant, qui aura à l'avenir une terrasse fermée.

Son père possède le Benazir, son oncle le Kashmir. Syed-Shabbar Raza a décidé d'ouvrir sa première affaire baptisée Monal à Caen, à 26 ans, et s'est installé géographiquement entre les deux. D'abord parti pour installer son restaurant de spécialités indiennes et pakistanaises à Paris, le jeune restaurateur a finalement été séduit "par l'emplacement". J'entre ainsi dans cet établissement à la décoration actuelle et chic. "J'avais envie de casser les codes. Quand on voit un restaurant indien, on retrouve toujours la même déco traditionnelle, les mêmes couleurs... J'ai voulu un concept plus moderne, qui offre plus de confort", témoigne le jeune homme, qui mise sur cette modernité pour attirer une autre clientèle que les restaurants familiaux.

Un généreux voyage

A la carte, tous les classiques de la cuisine indo-pakistanaise sont à retrouver : poulet tandoori, vindaloo ou tikka masala, butter chicken, biryani... "Notre carte est large, chacun trouvera quelque chose qu'il aime", poursuit le gérant. Chaque midi, un menu Thali à 16€ est proposé, composé d'un assortiment de plats. Mais j'opte pour le menu du midi, à 20€. J'y retrouve en entrée des pakoras, des beignets indiens à manger avec trois sauces : sucrée, salée ou piquante. Puis en plat, j'ai le choix entre le palak paneer, à base d'épinards, le poulet curry, ou l'agneau curry, que je commande. La portion est généreuse, à mélanger avec son riz basmati. La sauce, un peu relevée, est excellente. Je termine mon cheese naan et conclus ce repas par un sorbet, la pâtisserie indienne à base de semoule n'ayant pas retenu mon choix.

L'agneau curry.L'agneau curry.

Au moment de régler ma note, je demande à Syed-Shabbar Raza comment s'est passé ce premier mois d'ouverture. "Les débuts sont très bons, me dit-il. Etant issu d'une famille de restaurateurs, je sais que ça peut être difficile au démarrage pourtant. J'espère que ça va suivre."

Pratique. 3 rue Montoir Poissonnerie. Tous les midis et soirs du mardi au dimanche. 02 14 74 86 28.

L'agneau curry.

Bonne table à Caen. Monal modernise la cuisine indo-pakistanaise
