Bonne table à Caen. Le Benazir, ambassadeur de la cuisine indienne

"La cuisine indienne est celle qui plaît le plus en Europe, et ça va se développer de plus en plus", voilà le constat de Syed-Kasim Raza, fils du gérant du Benazir, et déjà presque maître des lieux à 22 ans. L'envie de découvrir les saveurs indiennes et pakistanaises s'étant emparée de moi, je pousse les portes de l'établissement. Différents menus sont à la carte et le choix est cornélien. Je me lance, ce sera du poisson pakora en entrée, des sortes de petits beignets. Le tout est servi avec du naan, le pain rond "équivalent de la baguette chez nous", précise Syed-Kasim Raza, ainsi qu'avec diverses sauces. Je ne suis pas coutumier du fait et mange avec mes couverts. Erreur, selon mon interlocuteur. "Chez nous, on mange avec les mains, le pain remplace les couverts. Ça n'a pas la même saveur je trouve, ici, on fait trop attention à comment on mange."

Du riz avec chaque plat

En guise de plat, j'opte pour un poulet vindaloo, de la viande blanche relevée aux épices servie avec des pommes de terre. Du riz basmati, proposé avec chaque plat, vient accompagner mon repas.

Le poulet vindaloo et ses pommes de terre.

Choisir son plat est difficile tant la carte du restaurant est extrêmement riche et variée, en adéquation avec les propos de Syed-Kasim Raza, qui clame que "la cuisine indienne est la plus complète au monde, car sucrée, salée, épicée, pimentée, avec de la viande ou végétarienne…". Une fois mon plat fini, je me rends compte que j'ai peut-être un peu minimisé le mot "relevé" dans l'intitulé de mon plat et me dirige sur un sorbet pour me rafraîchir. Goûter un dessert indien sera dans mes projets futurs, d'autant plus que certains sont appétissants, et d'autres intrigants !

En une heure montre en main, j'ai eu le temps de manger mon repas sans jamais me sentir pressé, devant débourser 16 €. Un pari réussi pour le Benazir, qui assure que son menu express à 10 € peut vous retenir seulement 30 minutes au restaurant.

Pratique. Le Benazir, 45 avenue du Six-Juin. Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. 02 31 84 54 53.