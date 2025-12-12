Cherbourg-en-Cotentin. Agression dans un bus : une partie du réseau de Cap Cotentin en grève mardi prochain

Des perturbations sont à attendre mardi 16 décembre sur une partie du réseau de transport Cap Cotentin, entre 13h et 15h30. "Ce mouvement s'inscrit dans le cadre du soutien à une collègue victime d'une agression grave survenue en mai dernier dans l'exercice de sa mission de service public", indique un communiqué de Cap Cotentin. La justice doit se prononcer ce même jour sur l'agression qu'a subie une conductrice de réseau.

D'importantes perturbations sont donc à attendre sur les lignes 1 à 8 du réseau urbain et le service de transport à la demande Cap Acess, le temps de la courte grève. Les autres lignes (les lignes intercommunales A à G et S1 à S4 ou le service Cap à la demande) ne participent pas au mouvement. Cependant, des correspondances pourraient être touchées par des retards. Les transports scolaires sur le reste du Cotentin ne sont pas touchés, en dehors de l'agglomération cherbourgeoise. Les prévisions de trafic définitives seront connues lundi 15 décembre 2025. "Les voyageurs sont donc invités à consulter, avant tout déplacement, notre site internet capcotentin.fr ou l'application Cap Cotentin", indique l'organisation.