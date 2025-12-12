En ce moment One call away Charlie PUTH
Près de Caen. Ils pénètrent dans le presbytère et volent le portefeuille du curé

Sécurité. Deux hommes ont comparu jeudi 11 décembre devant le tribunal correctionnel de Caen pour avoir dérobé les effets personnels du curé d'Argences, notamment son portefeuille.

Publié le 12/12/2025 à 14h52 - Par Martine Dubos
Près de Caen. Ils pénètrent dans le presbytère et volent le portefeuille du curé
Le curé d'Argences avait 60€ dans son portefeuille qui a été dérobé. Les prévenus ont été jugés jeudi 11 décembre à Caen. - Illustration

Deux hommes ont été jugés au tribunal judiciaire jeudi 11 décembre pour avoir volé le sac à dos et le portefeuille du curé d'Argences en juin 2022. L'un, âgé de 34 ans, était absent, mais l'autre de 41 ans, issu de la communauté des gens du voyage, était à l'audience.

Le curé interpelle les voleurs

La présidente rappelle les faits. Le 30 juin 2022 à 21h, profitant de l'absence du curé, les prévenus s'introduisent dans le presbytère. Ils dérobent un sac à dos contenant un ordinateur et deux téléphones portables et un portefeuille avec 60 euros en espèces, ses papiers d'identité et des clés. Lorsqu'il revient au presbytère, le curé voit les deux hommes en sortir. Il interpelle celui qui a le sac à dos, qui se sauve. C'est alors que l'ecclésiastique s'aperçoit du vol.

Les prévenus reconnus sur les caméras

Dans la soirée, deux femmes viennent rapporter le sac à dos au presbytère. Il manque un téléphone et le portefeuille. Le curé porte plainte. Les gendarmes retrouvent le deuxième téléphone près du camp des gens du voyage. Les femmes expliquent qu'elles ont arraché le sac à dos au quadragénaire pour le rendre au prêtre. Les caméras de surveillance sont exploitées. On voit bien les deux prévenus qui pénètrent dans le presbytère et ressortent avec le sac.

Prison avec sursis

Le plus âgé, sous curatelle, est entendu le 4 février 2023. Il dit qu'il n'était pas chez le curé et n'a rien dérobé, ce que démentent les caméras.

A la barre, le trentenaire avoue avoir dérobé le portefeuille, mais il répète plusieurs fois : "Je n'ai pas volé le sac à dos." Lui aussi est sous curatelle renforcée et suivi par des travailleurs sociaux. La présidente lui demande s'il accepterait de faire des travaux d'intérêt général, ce qu'il refuse immédiatement. Sa référente venue l'assister explique que c'est impossible pour lui car il ne sait ni lire, ni écrire, n'a aucune notion du temps et serait incapable d'arriver à l'heure pour travailler. Pour le procureur, la lecture des vidéos est pertinente. On y voit bien les prévenus.

Il demande de la prison avec sursis. Après délibéré, les deux hommes sont condamnés à quatre mois de prison avec sursis. Ils devront régler chacun 254 euros pour frais de procédure.

