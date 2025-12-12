En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Loisir. C'est une question que l'on se pose souvent le week-end : que faire le dimanche ? La Havraise Sophie Guillaume-Petit sort un guide pratique pour vous y aider : "Seine-Maritime - Qu'est-ce qu'on fait dimanche ? Seul, à deux ou en famille…"

Publié le 12/12/2025 à 11h14 - Par Gilles Anthoine
Seine-Maritime. Un guide pratique pour occuper ses dimanches dans notre département
Sophie Guillaume-Petit vous partage ses coups de coeur dans son ouvrage "Seine-Maritime - Qu'est-ce qu'on fait dimanche ? Seul, à deux ou en famille…". - Sophie Guillaume-Petit

Dans son cinquième livre, la Havraise Sophie Guillaume-Petit nous fait part de ses coups de cœur pour occuper au mieux nos dimanches. Elle a sorti en novembre dernier son ouvrage Seine-Maritime - Qu'est-ce qu'on fait dimanche ? Seul, à deux ou en famille…

L'ancienne guide propose une sélection d'activités à faire dans notre département : marchés, guinguettes, musées, pumptracks, châteaux, jardins, brocantes ou encore cabarets. "J'ai pris deux ans pour réaliser ce guide. J'ai voulu tout tester et tout visiter. Ma volonté était de mettre en avant des indépendants."

Sophie Guillaume-Petit - "Seine-Maritime - Qu'est ce qu'on fait dimanche?"

Des balades atypiques

Ce sont des balades atypiques qui sont proposées pour occuper au mieux nos dimanches. Pour se repérer, le lecteur peut profiter de plusieurs cartes du département avec des explications et des descriptions pour chaque lieu sélectionné. Le tout est illustré par des photos prises directement par Sophie Guillaume-Petit. "Ce sont des photos assez grandes que j'ai prises moi-même. Cela permet de bien voir à quoi ça ressemble."

Sophie Guillaume-Petit est l'auteure de quatre autres ouvrages : 500 ans d'anecdotes (sorti à l'occasion des 500 ans du Havre et vendu à plus de 10 000 exemplaires), Quiz city Le Havre, Ma Normandie drôle et coquine et Récréation littéraire (48 personnalités du Havre ayant répondu au Questionnaire de Proust).

Seine-Maritime. Un guide pratique pour occuper ses dimanches dans notre département
