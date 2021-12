Le Havre. Questionnaire de Proust : des personnalités locales se confient

Sophie Guillaume-Petit, l'auteure havraise, sort son nouveau livre : Récréation littéraire.

Elle a proposé à 48 personnalités havraises de répondre au Questionnaire de Proust. Il s'agit de 22 questions, des plus banales aux plus philosophiques : votre vertu préférée, l'idée du bonheur, l'occupation favorite, votre auteur préféré, votre plat préféré ou encore votre idée de la misère. De quoi révéler sa personnalité. Marcel Proust avait rempli ce questionnaire en 1887 au Havre alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. Ce questionnaire était un divertissement venu d'Angleterre, présenté comme un album de confessions. C'est Bernard Pivot qui reprendra l'idée dans son émission Bouillon du culture en 1991 et 2001, adaptant le questionnaire à sa sauce, faisant passer à la postérité le Questionnaire de Proust.

Sophie Guillaume-Petit - Récréation littéraire Impossible de lire le son.

Dans son ouvrage, Sophie Guillaume-Petit a donc recueilli les réponses de personnalités havraises (une réponse actuelle et une autre en se souvenant de leurs 16 ans).

Les 48 personnalités

Joseph Abram - architecte historien

Pierre Amoyal - violoniste

Isabelle Aubret - chanteuse interprète

Nicole Augustin-Normand - femme du foyer née en 1923

Carole Ben Bouali - avocate

Patrick Ben Bouali - avocat

Nordine Chati - commerçant retraité

Bruno Choël - star du doublage

Clothaire - dernier droguiste havrais

Charlie Dalin - navigateur

Vikash Dhorasoo - footballeur

Hugues Duboscq - ancien champion de natation

Anthony Dupray - comédien

Benoît Duteurtre - écrivain

Édith - dessinatrice autrice

Nathalie Herreman-Bagby - joueuse de tennis

Stéphane Heuet - auteur dessinateur

Philippe Huet - écrivain

Jean-Pierre Hureau - Ancien président du HAC

JACE - graffeur

Kassandra Jouen - kick-boxing

Léa Lassarat - ancienne présidente de la CCI Seine-Estuaire

Jérôme Le Banner - boxeur

Corinne Le Monnier - galeriste

Little Bob - chanteur auteur compositeur

Médine - rappeur

Jérémie Mion - navigateur

Marie-Aude Murail - écrivaine

Madjid Nassah - co-fondateur et directeur de l'association Émergence

Nicolas - ancien co-gérant bar Le Bistrot

Christophe Ono-Dit-Biot - écrivain

Claude Pagenot - ouvrier de la reconstruction du Havre

Dominique Paturel - comédien

Gilles de PIERRE et GILLES - artiste

Pierre de PIERRE et GILLES - artiste

René Pollet - coach sportif

RIFF REB'S - dessinateur

Laurent Ruquier - animateur

Olivier Saladin - comédien

Arnaud Samson - restaurant Le Grignot

Stéphane Saunier - programmateur musique Canal+

Marie-Thérèse Sautreuil - boutique Le Parrain Généreux

Stan Sobczyk - magasin Sport Maximum

Franck Testaert - directeur Le Tetris

TEUTHIS - graffeur

Gwendoline Toutoux - athlète haut niveau aviron

François Vallejo - écrivain

Christian Zion - ancien gérant bar Le Bistrot

Auto-édition

Sophie Guillaume-Petit n'en est pas à son premier livre à succès. En auto-édition, on lui doit "500 ans d'anecdotes" en 2017 à l'occasion des 500 ans du Havre (presque 10 000 exemplaires), "Quiz City Le Havre" en 2018 (4 000 exemplaires) et "Ma Normandie drôle et coquine" en 2019 (5 000 exemplaires)."Récréation Littéraire" a été publié à 3 000 exemplaires. Le livre est disponible sur la région du Havre : La Galerne, Fnac, office de tourisme, Maison du patrimoine, Super U (plage et Halles), Cultura Montivilliers et dans les maisons de presse.

Sophie Guillaume-Petit en dédicace dimanche 12 décembre de 15 heures à 18 heures à la librairie La Galerne (Le Havre).