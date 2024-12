Seine-Maritime. Avec Les Nuits de l'estuaire, 45 lieux emblématiques à découvrir

Durant les quatre samedis du mois d'octobre, Les Nuits de l'estuaire vous proposent de (re)découvrir 45 lieux emblématiques de l'estuaire de la Seine.

A la tombée de la nuit, les visiteurs sont invités dans des lieux culturels, touristiques et historiques de manière originale, avec musique, théâtre, danse ou jeux. L'idée est de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle de l'estuaire. L'événement se déroule sur l'ensemble du mois d'octobre pour permettre au plus grand nombre de découvrir une multitude de sites.

Des animations exceptionnelles sont proposées, telles qu'une balade en mer pour admirer Le Havre de nuit depuis le large (5 octobre), un concert gospel dans une église à l'acoustique parfaite à Vattetot-sous-Beaumont (19 octobre), un bal masqué organisé au Palais de la Bénédictine à Fécamp (26 octobre) ou encore la découverte du patrimoine industriel de Lisieux, avec une guide conférencière et la visite de la Filature des Possibles (19 octobre).

Les Nuits de l'estuaire permettent également de découvrir des sites patrimoniaux et culturels parfois méconnus comme le château de La Mésangère et son parc dessiné par André Le Nôtre aux Mont du Roumois (5 octobre), le marais Vernier (19 octobre), ou encore l'abbaye du Valasse avec une déambulation artistique et gourmande (12 octobre).

Des animations à faire

en famille

Certaines animations sont particulièrement appropriées pour les familles comme une chasse au trésor perdu, à partir de 6 ans, dans les ruelles de Trouville-sur-Mer (26 octobre), une découverte d'Etretat en calèche (26 octobre), un Cluedo grandeur nature à Montivilliers (5 octobre), une course en trottinette à travers Deauville, à partir de 12 ans (12 octobre) ou encore une visite théâtralisée de la Lieutenance de Honfleur (19 octobre).

Tous les sites et animations sont accessibles gratuitement. Attention toutefois, pour certaines activités la réservation est obligatoire.

Pratique. Les Nuits de l'estuaire, les 5, 12, 19 et 29 octobre. Gratuit. 45 sites à visiter, programmation complète sur estuairedelaseine.fr.