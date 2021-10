Gruchet-le-Valasse. Caux vallée de Seine : en 2018, des cours de cuisine et des ateliers à l'Abbaye du Valasse

L'office de tourisme Caux Seine tourisme (Seine-Maritime) a présenté en janvier sa programmation pour l'année 2018. Certaines "valeurs sûres" sont maintenues. En premier lieu, les randonnées guidées : il y en aura 18 entre le 28 mars et le 21 novembre. En 2017, ce sont 1 600 randonneurs qui ont été accueillis.

Valeur sûre, la guinguette

Autre rendez-vous habituel : les guinguettes (18h30 : balade à la découverte du village, 19h30 : marché de producteurs locaux et 20h à 23h : soirée guinguette). En cette année 2018, les habitants ont rendez-vous le 5 juillet à Yébleron, le 19 juillet à Alvimare, le 2 août à Anquetierville et le 16 août à Nointot. En 2017, chaque guinguette a attiré entre 800 et 1 000 visiteurs.

Les balades en kayak sont également maintenues en 2018, du 11 juillet au 29 août. Des balades qui sont proposées sur l'Ambion ou sur la Seine.

Cours de cuisine et ateliers à thème

Parmi les nouveautés 2018 : à partir du 3 février, les cours de cuisine de Régine avec des producteurs et des éleveurs locaux et à partir du 4 avril, des ateliers thématiques au salon de thé de l'Abbaye du Valasse à Gruchet-Le-Valasse. Onze thèmes ont été retenus : œnologie, céramique, couture, peinture, scrapbooking, bois flotté, cuisine parent et enfant, dessin, cartonnage, fête de la musique et dégustation glace. Les précisions d'Hélène Aubry, responsable communication à Caux Seine tourisme :

Des expositions

L'Abbaye du Valasse accueillera deux expositions en 2018.

Patrick Boulnois (peintre surréaliste et de la réalité magique) du 1er avril au 31 mai.

Guillaume Pezier (c'est dans les matériaux de récupération qu'il trouve son inspiration) du 1er au 30 septembre.

Les rendez-vous de l'Abbaye du Valasse

L'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse est un lieu qui accueille de nombreux événements, ce sera encore le cas en 2018.

• 17 et 18 février : 3e salon du mariage et de la fête.

• 24 mars : sport Nature Event.

• 8 avril : Fête de la bière artisanale (nouveauté).

• 12 et 13 mai : salon des savoir-faire (nouveauté).

• 26 mai : les boucles du cœur.

• 11 et 12 août : fête du cheval.

• 15 et 16 septembre : journées du patrimoine.

• 10 et 11 novembre : 3e salon Les créateurs à l'Abbaye.

• 15 et 16 décembre : Dingo cross.



Caux Seine tourisme – points d'accueil à Bolbec, Caudebec-en-Caux, Lillebonne, La Mailleraye-sur-Seine, Abbaye du Valasse et Saint-Wandrille-Rançon – 02 32 70 46 32

