10e forum des métiers à l'Abbaye du Valasse en Seine-Maritime

Jeudi 25 janvier 2018, l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime) accueille le 10e forum des métiers. C'est organisé par Caux Seine Agglo, Caux Seine Développement et la CCI Seine Estuaire. Plus de 70 exposants seront présents.

Le 10e forum des métiers se tient le jeudi 25 janvier 2018 à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime). L'événement permet de faire la promotion de métiers en tension ou peu connus. Des entreprises locales et des organismes de formation sont présents pour orienter et renseigner le public. Au total, plus de 70 exposants sont attendus. Marie-Françoise Loison, élue à Caux Seine Agglo en charge de l'emploi et de la formation :

Ouvert à tous

Le forum des métiers à l'Abbaye du Valasse est organisé par Caux Seine Agglo, Caux Seine Développement et la CCI Seine Estuaire. Il attire tous les ans environ 1 000 personnes. Un public large : élèves des lycées et collèges, parents, adultes demandeurs d'emploi ou en recherche d'évolution professionnelle.

Des conférences

Nouveauté cette année : des conférences métiers seront proposées à 9h30, 11h, 14h et 15h30. Elles mettront en avant les secteurs de la métallurgie, du transport et de la logistique, du commerce et les métiers de la bouche. Le forum se clôturera par une conférence à 17h30 sur le commerce et le tourisme à l'heure du numérique. La présentation des nouvelles perspectives et des nouveaux métiers.

10e forum des métiers à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime) – jeudi 25 janvier 2018 de 9h à 17h – Gratuit – conférences sur inscription au 02 32 65 11 11.

