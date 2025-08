Mortain. Les cascades de Mortain, un écrin de verdure teinté de légendes

Formées par des années de passage de deux cours d'eau - la Cance et le Cançon - deux magnifiques cascades se partagent le cœur des randonneurs du Mortainais. La plus grande, nommée sobrement La Grande Cascade, est la plus haute cascade de l'Ouest avec ses 25 mètres de hauteur. La plus petite, La Petite Cascade, est moins impressionnante mais tout aussi magnifique. Les jours de grandes pluies, la cascade peut même prendre une couleur dorée. Les cascades de Mortain sont un lieu de légendes. Les croyances locales racontent que les cascades abritent le logis de plusieurs créatures fantastiques, et notamment les gobelins. Ils auraient élu domicile sur les bords de la rivière. En croiserez-vous ?