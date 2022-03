Rouen. À Rouen, le salon Emplois en Seine dédie un espace à la réorientation professionnelle

Un nouveau métier pour une nouvelle vie. Il est révolu, le temps où l'on choisissait un métier pour toute une carrière. À présent, les actifs et les personnes en recherche d'emploi sont de plus en plus nombreux à envisager une reconversion professionnelle. Mais ceux qui envisagent ce changement radical peinent parfois à trouver des conseils et des réponses à leurs questions.

C'est pourquoi le salon Emplois en Seine, qui se tiendra au Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime) jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017, met en avant un espace dédié à la réorientation dès l'entrée dans les 7 000 m² du salon. "Nous voulons valoriser cet espace dès l'entrée, car s'il est caché au fond du hall, c'est trop tard pour les gens qui cherchent des réponses", précise Véronique Raguenes, des Carrefours pour l'Emploi, qui organisent l'événement.

Une vingtaine de conseillers dédiés

Cela fait plusieurs années que ce pôle est mis en place en compagnie d'associations et d'organismes locaux. En tout, une vingtaine de conseillers sont entièrement dédiés à la question de la réorientation pour un public très large. "En 2016, plus de 1 500 personnes ont été conseillées en deux jours", souligne Véronique Raguenes. Plus de la moitié étaient des chômeurs ou des personnes en fin de contrat, mais il y a également eu beaucoup de chercheurs d'un premier emploi, d'étudiants en quête d'alternance et environ une personne sur dix qui cherchait à se renseigner pour changer complètement de voie professionnelle.

Cette année, pour la 13e édition du salon, ce ne sont pas moins de 250 employeurs et organismes de formation qui pourront donner des inspirations à ceux qui veulent changer de métier.

Pratique. Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017 au Parc des Expositions de Rouen. Entrée libre et gratuite de 9 à 17h. Pas d'inscription. Se munir de CV. Infos au 02 35 52 95 95.

