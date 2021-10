Sortez les cravates, les tailleurs et les CV! Ces jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017, le Parc des expositions de Rouen (Seine-Maritime) accueille le salon Emplois en Seine 2017. Tous les candidats sont attendus lors de ce rendez-vous gratuit pour prendre des informations concernant leur orientation, assister à une conférence parmi la vingtaine de thématiques proposées et surtout postuler à l'une des nombreuses offres d'emploi.

3 316 offres d'emploi

"Précisément, nous avons 3 316 offres d'emploi sur le salon", confie Véronique Raguénès, chargée de la promotion de l'événement. En suivant un petit peu le modèle du job dating, les candidats pourront enchaîner de courts entretiens de 9h à 17h sur les deux jours du salon. "Bien sûr, il y aura plus d'attente à certains stands qu'à d'autres", rappelle Véronique Raguénès.

Pour optimiser son temps et réussir sa visite, le site Emplois en Seine propose une liste des entreprises présentes pour bien préparer sa visite et une liste de conseils pour mettre toutes ses chances de son côté lors des entretiens.

