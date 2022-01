Paluel. Forum des métiers à la centrale de Paluel : 270 offres d'emploi proposées

Technicien d'usinage, automaticien, soudeur, ingénieur sûreté… Le secteur du nucléaire renferme de nombreux métiers, plus ou moins connus. Pour les faire découvrir, EDF et le GIPNO (groupement des industries prestataires du nord-ouest) accueillent le public sur le site de Paluel (Seine-Maritime) entre 10 heures et 17 heures mercredi 20 mars 2019.

Cette journée est dédiée à la découverte des formations, des métiers et des emplois de la filière nucléaire. Les représentants d'EDF et de 14 entreprises de la filière recevront les visiteurs.

"Plus de 200 emplois en CDI, CDD, contrat d'intérim seront proposés et plus de 60 offres d'alternance accessibles", indique EDF.

Conférences et visites

En plus du forum des métiers ouvert toute la journée, des conférences sont organisées. La première a lieu entre 11 heures et 12 heures et concerne les bonnes pratiques RH (CV, motivation, présentation). Elle sera animée par Marine Courand, pilote d'affaires RH au CNPE de Paluel. La deuxième conférence, sur le même thème, débutera à 14 h 30 et se terminera à 15 h 30.

Des visites du centre de formation sont également proposées sur inscription (sur place). Trois départs : 11 heures, 14 heures et 15 heures.

Navettes

Des bus sont gratuitement mis en place par la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre (CCCA) :

- 13 heures : Départ de Cany-Barville (parking Sporticaux)

- 13 h 20 : Passage à la Gare de Saint-Valery-en-Caux (parking EPL)

- 13 h 35 : Passage Lycée de Saint-Valery-en-Caux

- 13 h 50 : Arrivée à la centrale EDF de Paluel - Centre d'information du public

-16 heures : Départ de la centrale

-16 h 15 : Lycée de Saint-Valery-en-Caux

-16 h 30 : Gare de Saint Valery-en-Caux (parking EPL)

-16 h 50 : Arrivée à Cany-Barville (parking Sporticaux)

Forum des métiers et de l'emploi du nucléaire, de 10 à 17 heures, mercredi 20 mars 2019 au centre d'information du public de la centrale de Paluel. Renseignements au 02 35 57 69 99.

