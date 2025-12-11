Bon plan. En manque d'idées ? La sélection ultime des cadeaux normands à glisser sous le sapin

Chaque année, on fait tous semblant d'être zen. Jusqu'au moment où il faut jongler entre le cousin intolérant au gluten, la belle-mère allergique à tout ce qui a connu la lumière du jour et le tonton qui refuse désormais de manger des huîtres. Résultat : l'ambiance en cuisine ressemble à un escape game sans maître du jeu.

Et si seulement il n'y avait que le repas ! Le vrai boss final reste le cadeau de Noël. Celui qui déclenche la sueur froide, la remise en question existentielle, et parfois le repli stratégique dans un magasin ouvert le 24 à 18h59.

Le cadeau, véritable source de stress

D'après une étude OpinionWay, 39 % des Français reconnaissent que Noël les stresse. En Normandie, la pression monte encore d'un cran : entre les familles recomposées, les traditions bien ancrées et les budgets qui fondent plus vite qu'une motte de beurre d'Isigny au micro-ondes, trouver un présent qui fait mouche tient parfois du miracle.

Alors cette année, on a décidé de vous épargner la crise de panique. Une sélection 100 % normande, pensée par la rédaction de Tendance Ouest, qui assume pour une fois sa subjectivité totale.

Offrir la Normandie : la meilleure idée possible

Du local, du pratique, de l'original : voilà la boussole que l'on suit pour vous éviter le cadeau impersonnel ou la chute dans le piège de la carte-cadeau anonyme. Parce que franchement, qu'est-ce qui incarne mieux Noël qu'un présent qui sent la Normandie, la vraie ?

Prêt à piocher dans notre hotte régionale ? On vous emmène découvrir les idées qui vont sauver votre réveillon.

Pour les petits budgets

Le manga "Diamond Little Boy"

Ce manga est écrit par le Normand Victor Dermo. L'intrigue fait écho à sa jeunesse, passée dans les quartiers d'Hérouville-Saint-Clair et de Caen. Un clin d'œil original à offrir sous le sapin, en plus de soutenir un auteur local en plein essor. Prix : 14€.

Pour une lecture 100 % immersive. - Elvire Alix

La rue des créateurs du marché de Noël

Rue du Change (Rouen), un marché composé de huit chalets présente chaque semaine de nouvelles créations : bijoux, décorations et accessoires. Du 19 au 28 décembre, vous retrouverez Lulu Fabrik qui propose cotons réutilisables, pochettes, etc. Ses prix varient entre 10 et 25€.

C'est aussi valable dans d'autres marchés de Noël. - Justine Carrère

Le dernier jeu Arkada

Ceci est pour les amateurs de jeux de société originaux. Le studio rouennais Arkada, spécialiste du jeu hybride, a sorti une nouvelle boîte, idéale pour la famille. Son nom : Sifflard (ou Salami à l'international). Disponible en ligne ou en boutique spécialisée à 22,50€.

Et vous pouvez le commander ! - Alexandre Leno

Une boutique de BD pour les fêtes

La maison d'édition rouennaise Petit à Petit a ouvert une boutique éphémère à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout le catalogue Petit à Petit est à retrouver sur place, 7 rue de l'Ecole pour des BD allant de 5 à 24,90€.

Des BD allant de 5 à 24,90€. - Alexandre Leno

Un abonnement au Trianon

La salle de spectacle de Sotteville-lès-Rouen spécialisée dans la chanson francophone et les musiques actuelles propose une carte de réduction à l'année à 25 euros pour un rabais de 5 euros sur chaque spectacle et un autre abonnement pour des réductions de 11 euros sur quatre spectacles.

Si vous hésitez entre plusieurs spectacles : n'hésitez plus ! - Julie Hervieux

Une illustration de Léa Coiffey

Léa Coiffey est une dessinatrice caennaise qui tire son inspiration de la nostalgie des années 1990 au Japon. Ses œuvres sont colorées, florales et délicates. On les trouve dans la boutique Yelo, située rue Froide ou sur son site internet. Prix : entre 18€ et 56€.

Les illustrations de Léa Coiffey. - Elvire Alix

Un abonnement à l'Arthothèque

Pourquoi choisir quand on peut en avoir plusieurs ? L'Arthothèque de Caen offre la possibilité d'emprunter deux œuvres tous les deux mois pour décorer son intérieur sans jamais se lasser de son choix. L'abonnement occasionnel débute au prix de 20€. Coût annuel : 70€.

Un cadeau original et chic. - Elvire Alix

Les sablés d'Asnelles

Vous faites une saturation du chocolat à Noël ? Optez pour ces petits biscuits traditionnels bien gourmands, fabriqués avec 24 % de beurre doux d'Isigny AOP. Les 500g coûtent 16€, par exemple à la boutique Made in Calvados du centre-ville de Caen.

Pour changer des Ferrero ! - Frédéric Oblin

Pour les budgets moyens

Un assortiment de chocolats

L'Atelier du Chocolat à Caen mise sur les bases, mais aussi sur des nouveautés pour proposer des assortiments. Parmi elles, le chocolat au lait avec du pain d'épices et du spéculoos vous donnera envie d'y retourner. Sur mesure ou disponible en six tailles, de 29€ à 90€.

Le chocolat c'est toujours un bon choix. - Léo Besselievre

Des fleurs en tissu parfumées

Quoi de mieux que des fleurs qui ne fanent pas ? Faites en tissu, elles sont réalistes au toucher, avec une belle odeur parfumée. Prix : 22,50€ pour une fleur, 55€ pour les quatre et jusqu'à 200€ pour des grands bouquets. A retrouver au magasin Le Temps d'une pause à Caen.

Quoi de mieux que des fleurs qui ne fanent pas ? - Léo Besselievre

Les bijoux en argent de Volut by Olivia

Olivia Lapourré redonne vie à l'argenterie et crée des bijoux dans son atelier situé à Saint-Martin-du-Vivier, près de Rouen. Ses créations sont à retrouver sur son site et sur le marché de Noël de Rouen. Le prix de ses bijoux varie entre 39€ et 89€.

Olivia Lapourré crée des bijoux à partir de couverts. - Justine Carrère

Le mini-totem doré de Rouen

L'office de tourisme propose désormais une version mini de son totem qui reprend son logo, doré à la feuille d'or. L'objet de décoration d'intérieur à 49€ est réalisé sur mesure en acier inoxydable, produit au Havre et personnalisé par Philippe Apeloig.

Un peu de Rouen dans la déco ! - DR

Une carte-cadeau Noé Cinémas

Des cartes-cadeaux sont disponibles dans les salles du groupe Noé Cinémas, basé à Elbeuf et dont fait partie l'Omnia à Rouen. Comptez 34,50€ pour 5 places, valables six mois dès la première utilisation et 65€ pour 10 places, valables un an à partir de la première utilisation.

Un peu de culture sous le sapin ! - Libre de droit

Un vêtement du Millénaire de Caen

Dernière chance pour commémorer le Millénaire de la ville. Offrez un sweat à capuche ou zippé, avec un dessin original au dos, créé par le magasin de souvenirs Les Caencaens (entre 69€ et 76€). Comptez 36,50€ pour un t-shirt, aussi réalisé avec du coton bio.

Caen vous ne savez pas quoi offrir… - Léo Besselievre

Pour les gros cadeaux

Le sweat des Dragons de Rouen

Le club de hockey de Rouen a ouvert sa boutique officielle éphémère pour les fêtes au sein des Docks76. Une multitude de produits dérivés aux couleurs des Dragons est à retrouver. Il y en a pour toutes les bourses avec notamment ce sweat à capuche à 59€.

Une garde-robe made in Normandie. - Pierre Durand-Gratian

Les bracelets permanents

A Rouen, l'Atelier Joséphine situé au 93 rue de la Vicomté propose des bracelets permanents. Les prix varient selon les matériaux : 39€ pour l'acier inoxydable ou 79€ pour l'or laminé et l'argent 925. Vous pouvez aussi acheter des bagues et participer à des ateliers.

Pour ceux et celles qui perdent toujours leurs bracelets. - Justine Carrère

La figurine d'Orelsan

Si vous ne pouvez plus offrir une place pour les concerts d'Orelsan au Zénith de Caen, puisque c'est complet, vous pouvez retrouver son album La fuite en avant en édition collector avec une figurine Tsume du rappeur dans son armure, tirée du film Yoroï. Coût : 69,99€.

Plus vrai que nature ! - Lilian Fermin

Un baptême de parapente

Offrez des sensations fortes et un voyage au-dessus de la Suisse normande, où l'on pratique le parapente, mais aussi sur le littoral, dans le secteur d'Omaha Beach notamment. Pour moins de 100€, plusieurs organismes vous proposent des baptêmes.

Et si vous offriez des sensations fortes à Noël ? - Elvire Alix