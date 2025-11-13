[En images] Près de Rouen. A partir de couverts en argent, Olivia Lapourré fabrique des bijoux

L'amour des objets anciens se transmet de génération en génération. Olivia Lapourré, 34 ans, est issue d'une famille d'antiquaires. Il y a cinq ans, alors qu'elle flânait dans une brocante, elle remarque de nombreux couverts en argent, délaissés "parce que les gens ne veulent plus manger avec", confie-t-elle. C'est de là que lui vient une idée : redonner vie à ces pièces oubliées en les transformant en bijoux.

La première étape pour créer un bijou, c'est l'émerisage. Elle permet de limer le métal parfois un peu piquant lorsqu'il est brut. Olivia Lapourré utilise un instrument spécial appelé Dremel, il permet de poncer, nettoyer et polir.

Après l'étape de l'émerisage puis celle pour donner la forme à la bague, il faut ensuite passer au polissage. Un moment important parce qu'il permet de rendre l'argent brillant. Il faudra ensuite nettoyer la bague.

Des bijoux créés à partir de couverts

Ancienne ingénieure agronome, Olivia Lapourré change de voie et intègre une école de cirque au Maroc. Elle y devient artiste de cirque pendant trois ans puis rentre en France au moment du Covid. "J'avais besoin de créer de mes mains, car le spectacle, c'est éphémère", raconte cette dernière. Elle se forme donc à la bijouterie auprès d'un artisan spécialisé dans le travail de l'argent puis crée son entreprise Volut by Olivia. "Avec des fourchettes et des cuillères en argent, je crée des bijoux", explique Olivia Lapourré. Dans son atelier à Saint-Martin-du-Vivier, elle fabrique aussi des objets de décoration : bougeoirs, dessous de plat, sculptures et porte-clés.

Dans son atelier, Olivia Lapourré passe ses journées à créer des bijoux et autres accessoires. Depuis qu'elle sait qu'elle va exposer ses créations au marché de Noël de Rouen, ses journées sont bien chargées.

Ses créations sont visibles à la boutique La Belle Simone ou au marché de Noël de Rouen cette année. Et si vous souhaitez donner une nouvelle vie à votre argenterie, elle se fera un plaisir de la transformer en pièces originales.

Depuis maintenant cinq ans, Olivia Lapourré crée des bagues, des bracelets, des colliers et même des boucles d'oreilles près de Rouen. Ses créations se retrouvent ensuite sur son site internet. Les prix varient entre 39 et 80€.