En ce moment Coeur maladroit MARINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Le marché de Noël est-il 100% écoresponsable ?

Economie. Depuis vendredi 21 novembre, le marché de Noël de Rouen est ouvert au public. L'occasion d'évaluer son impact écologique.

Publié le 26/11/2025 à 14h00 - Par Justine Carrère
Rouen. Le marché de Noël est-il 100% écoresponsable ?
Liz Faucheux est la fondatrice de Liz Créations à Rouen. C'est la troisième fois qu'elle vend ses bijoux sur le marché de Noël de Rouen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le marché de Noël de Rouen est-il vraiment écoresponsable ? Depuis 14 ans, la société 2A Organisation est en charge de sa préparation et de son installation avec la Ville. Selon Thibault Delourme, directeur de cette entreprise basée en Loire-Atlantique, cette démarche écoresponsable passe d'abord par la sélection des commerçants : "60% d'entre eux sont locaux", assure-t-il. Cette année, on retrouve Liz Faucheux, fondatrice de Liz Créations. "C'est agréable d'être Rouennaise au marché de Noël parce qu'on n'est pas beaucoup, et il y a peu d'artisans aussi", confie-t-elle. Julie Guy, créatrice de La Mère Guy, située à quelques mètres dans un autre chalet, note de son côté une évolution positive : "Par rapport à l'année dernière, il y a quand même plus de créateurs locaux, et je pense que c'est un effort des organisateurs."

Un marché attentif au tri des déchets ?

Chaque année, 2A Organisation rappelle l'importance du tri, mais certains exposants regrettent un manque de précisions : "Oui, on a été sensibilisés à ce sujet mais nous n'avons pas eu d'autres explications", note Julie Guy, venue d'Houppeville à Rouen. L'écoresponsabilité concernerait aussi les infrastructures : "Tous les chalets du marché sont conçus en Loire-Atlantique et sont labellisés Origine France Garantie", assure Thibault Delorme et comme ils ne sont pas fermés, aucun chauffage n'a été installé. Les commerçants doivent donc se couvrir. Enfin, pour limiter les déchets, les gobelets sont, depuis cinq ans, réutilisables. Les visiteurs peuvent choisir de laisser leur consigne en faisant un don d'un euro dans les collecteurs.

Malgré la mise en place de poubelles de tri, de chalets made in France et d'écocups en consigne, des efforts restent encore à faire pour tendre vers un marché 100% écoresponsable.

La rue des Créateurs

Le marché de Noël de Rouen a ouvert ses portes vendredi 21 novembre. Comme l'an passé, une allée est dédiée aux créateurs locaux. Ils sont plusieurs à se relayer toutes les semaines environ.

Rue du Change, un marché composé de huit chalets propose chaque semaine de nouvelles créations locales : bijoux, objets de décoration, accessoires de mode, bougies, etc. Au total, 40 créateurs et artisans se relaieront pour présenter leurs réalisations. L'occasion aussi de dénicher des cadeaux uniques locaux, made in Normandie.

Les dates à retenir

Du vendredi 28 novembre au jeudi 4 décembre, vous retrouverez My Little One, Jantzen Milivanh, Les Confitures d'Anne Sophie, Bouclé.e.s, P'tit Bout de Fer, Lady Poterie, Mes Petites Pages et Les Couleurs du Bonheur. Du vendredi 5 au jeudi 11 décembre, d'autres créateurs les remplaceront : Amhé, Mandalaine Rasmania Wool, Uma Création et Bois Concept, Logo Abeille ESS Atelier 9, Pierres Papiers Ciseaux, Kao Céramique, Aux Douceurs Parfumées, Carokids Créations. Du vendredi 12 au jeudi 18 décembre ce sera au tour de Corail Menthe, Yzo Création Mobilier, Déco'Cli'Caux, J & V Atelier 2020, Lulu Fabrik, l'Atelier 1.10, Savon & Sjippe et Eludyr - Elucyan.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Le marché de Noël est-il 100% écoresponsable ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple