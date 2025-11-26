Rouen. Le marché de Noël est-il 100% écoresponsable ?

Le marché de Noël de Rouen est-il vraiment écoresponsable ? Depuis 14 ans, la société 2A Organisation est en charge de sa préparation et de son installation avec la Ville. Selon Thibault Delourme, directeur de cette entreprise basée en Loire-Atlantique, cette démarche écoresponsable passe d'abord par la sélection des commerçants : "60% d'entre eux sont locaux", assure-t-il. Cette année, on retrouve Liz Faucheux, fondatrice de Liz Créations. "C'est agréable d'être Rouennaise au marché de Noël parce qu'on n'est pas beaucoup, et il y a peu d'artisans aussi", confie-t-elle. Julie Guy, créatrice de La Mère Guy, située à quelques mètres dans un autre chalet, note de son côté une évolution positive : "Par rapport à l'année dernière, il y a quand même plus de créateurs locaux, et je pense que c'est un effort des organisateurs."

Un marché attentif au tri des déchets ?

Chaque année, 2A Organisation rappelle l'importance du tri, mais certains exposants regrettent un manque de précisions : "Oui, on a été sensibilisés à ce sujet mais nous n'avons pas eu d'autres explications", note Julie Guy, venue d'Houppeville à Rouen. L'écoresponsabilité concernerait aussi les infrastructures : "Tous les chalets du marché sont conçus en Loire-Atlantique et sont labellisés Origine France Garantie", assure Thibault Delorme et comme ils ne sont pas fermés, aucun chauffage n'a été installé. Les commerçants doivent donc se couvrir. Enfin, pour limiter les déchets, les gobelets sont, depuis cinq ans, réutilisables. Les visiteurs peuvent choisir de laisser leur consigne en faisant un don d'un euro dans les collecteurs.

Malgré la mise en place de poubelles de tri, de chalets made in France et d'écocups en consigne, des efforts restent encore à faire pour tendre vers un marché 100% écoresponsable.