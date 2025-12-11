Rouen. Les tarifs des chocolats augmentent : "J'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé les prix exorbitants"

Si les cours du cacao sont actuellement en baisse, les prix des chocolats vendus en chocolaterie restent, eux, toujours aussi élevés, à l'exception de certaines enseignes comme Le Cacaotier à Rouen. Et en ce mois de décembre, certains consommateurs ne peuvent désormais plus se permettre d'en acheter en raison de leur budget serré et de l'augmentation du coût de la vie quotidienne.

Pour Noël, le Cacaotier propose des boules de Noël garnies de chocolat. - Justine Carrère

"J'aimerais en offrir à mes neveux mais je ne peux pas"

"Je trouve que c'est cher. Hier encore, j'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé les prix exorbitants, confie Marie-Louise Bangntanack qui se baladait à Rouen. Je n'ai pas acheté de chocolats jusqu'à présent et c'est pénible parce que j'aimerais en offrir à mes neveux mais je ne peux pas, confie-t-elle. A la place, je leur achète des chichis, c'est plus rentable, ajoute-t-elle. En plus j'ai appris que certains chocolats contiennent beaucoup de sucre et peu de cacao donc je me dis pourquoi payer cher dans ce cas", se questionne-t-elle. La jeune femme n'est pas la seule à avoir un budget serré cette année.

"Parfois on doit dépenser 40€ pour un ballotin de chocolat"

"C'est un peu embêtant de se dire que parfois on doit dépenser 40€ pour un ballotin de chocolat, confie une autre passante, Margot Grandsire. On trouve une alternative et on essaie de s'arranger en choisissant des cadeaux moins chers comme des petites chaussettes et qui feront plaisir aux proches", ajoute cette dernière.

Les chocolatiers subissent la hausse des matières premières

"Comme tous les chocolatiers, on a subi la hausse des matières premières et notamment du cacao. C'est un impact non négligeable sur notre activité ", assure Julien Malhere qui travaille au Cacaotier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Pour autant, "nous avons fait le choix de conserver nos partenariats avec nos fournisseurs habituels pour pérenniser les produits de qualité, assure-t-il. En moyenne, l'impact sur les produits n'est pas à plus de 0,75%. On s'est adapté en conséquence sans avoir un impact trop fort sur notre clientèle", poursuit-il. Un sentiment partagé par sa collègue Patricia Desailly, responsable adjointe de la boutique Le Cacaotier à Rouen. "Les gens remarquent l'augmentation des prix mais ils adorent nos chocolats et continuent de se faire plaisir, confie-t-elle. On n'a pas de mauvaises répercussions par rapport à ça", conclut-elle.

Le Cacaotier propose des rennes en chocolat à Rouen pour Noël. - Justine Carrère