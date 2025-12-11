En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Les tarifs des chocolats augmentent : "J'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé les prix exorbitants"

Economie. Les fêtes de fin d'année, et plus particulièrement Noël, représentent l'un des moments les plus importants pour les chocolatiers à Rouen. Or face à la hausse des prix des chocolats, certains clients sont contraints de trouver des alternatives moins onéreuses. 

Publié le 11/12/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Rouen. Les tarifs des chocolats augmentent : "J'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé les prix exorbitants"
Julien Malhere et Patricia Desailly, travaillent tous les deux au Cacaotier. Elle travaille à Rouen et lui à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Si les cours du cacao sont actuellement en baisse, les prix des chocolats vendus en chocolaterie restent, eux, toujours aussi élevés, à l'exception de certaines enseignes comme Le Cacaotier à Rouen. Et en ce mois de décembre, certains consommateurs ne peuvent désormais plus se permettre d'en acheter en raison de leur budget serré et de l'augmentation du coût de la vie quotidienne.

Pour Noël, le Cacaotier propose des boules de Noël garnies de chocolat.Pour Noël, le Cacaotier propose des boules de Noël garnies de chocolat. - Justine Carrère

"J'aimerais en offrir à mes neveux mais je ne peux pas"

"Je trouve que c'est cher. Hier encore, j'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé les prix exorbitants, confie Marie-Louise Bangntanack qui se baladait à Rouen. Je n'ai pas acheté de chocolats jusqu'à présent et c'est pénible parce que j'aimerais en offrir à mes neveux mais je ne peux pas, confie-t-elle. A la place, je leur achète des chichis, c'est plus rentable, ajoute-t-elle. En plus j'ai appris que certains chocolats contiennent beaucoup de sucre et peu de cacao donc je me dis pourquoi payer cher dans ce cas", se questionne-t-elle. La jeune femme n'est pas la seule à avoir un budget serré cette année.

"Parfois on doit dépenser 40€ pour un ballotin de chocolat"

"C'est un peu embêtant de se dire que parfois on doit dépenser 40€ pour un ballotin de chocolat, confie une autre passante, Margot Grandsire. On trouve une alternative et on essaie de s'arranger en choisissant des cadeaux moins chers comme des petites chaussettes et qui feront plaisir aux proches", ajoute cette dernière.

Les chocolatiers subissent la hausse des matières premières

"Comme tous les chocolatiers, on a subi la hausse des matières premières et notamment du cacao. C'est un impact non négligeable sur notre activité ", assure Julien Malhere qui travaille au Cacaotier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Pour autant, "nous avons fait le choix de conserver nos partenariats avec nos fournisseurs habituels pour pérenniser les produits de qualité, assure-t-il. En moyenne, l'impact sur les produits n'est pas à plus de 0,75%. On s'est adapté en conséquence sans avoir un impact trop fort sur notre clientèle", poursuit-il. Un sentiment partagé par sa collègue Patricia Desailly, responsable adjointe de la boutique Le Cacaotier à Rouen. "Les gens remarquent l'augmentation des prix mais ils adorent nos chocolats et continuent de se faire plaisir, confie-t-elle. On n'a pas de mauvaises répercussions par rapport à ça", conclut-elle.

Le Cacaotier propose des rennes en chocolat à Rouen pour Noël.Le Cacaotier propose des rennes en chocolat à Rouen pour Noël. - Justine Carrère

Galerie photos
Pour Noël, le Cacaotier propose des boules de Noël garnies de chocolat. - Justine Carrère Le Cacaotier propose des rennes en chocolat à Rouen pour Noël. - Justine Carrère

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Automobile
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Les tarifs des chocolats augmentent : "J'ai fait le tour des magasins et j'ai trouvé les prix exorbitants"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple