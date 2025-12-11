Commerce. Où trouver les plus belles décorations de Noël à Rouen cette année ?

Dans les boutiques spécialisées de Rouen, les décorations de Noël attirent tous les regards. Les étagères regorgent de boules et de guirlandes lumineuses aux couleurs variées : bleu, rouge, doré. Il y en a pour tous les goûts. Alors que les fêtes approchent, les clients se pressent pour terminer leur décoration à temps.

"J'ai acheté des boules et des guirlandes"

"Cette année j'ai acheté des boules et des guirlandes de Noël, énumère Raphaëlle Soyer qui se baladait à Rouen. Je cherchais des couleurs pastel, j'ai pris des produits de couleur jaune, vert et violet", précise celle qui voulait changer d'ambiance. Selon elle, cela lui permet aussi de "s'émerveiller encore un peu plus à cette période". Chloé Soulard, qui elle aussi se promenait à Rouen, est dans une démarche plus responsable. "Ça m'embête d'acheter des produits déjà tout prêts. Le fait de les fabriquer moi-même, je trouve ça chouette", relate cette dernière. Pour décorer l'arbre de Noël, "je fais sécher des rondelles d'orange pour les accrocher dans le sapin et je couds aussi au crochet des champignons et d'autres symboles de l'hiver".

"Les boules de Noël originales fonctionnent très bien"

"Cette année, toutes les boules de Noël originales fonctionnent très bien, assure Manon Renault, vendeuse au sein du magasin Butlers à Rouen. Vous avez des bonshommes, des animaux colorés, de la nourriture, tous ces éléments marchent tous les ans chez nous", complète-t-elle. "Les miniatures, les tasses de Noël sont nos produits phares avec les boîtes cadeaux aussi", ajoute Christophe Turpin, vendeur chez Søstrene Grene à Rouen. Et en ce mois de décembre, ce que les clients apprécient aussi c'est "le mini-world avec les miniatures pour faire des mises en scène de crèches de Noël". Preuve de leur succès, "on est déjà en rupture de stock sur pas mal d'articles", livre-t-il.

Si vous comptiez finaliser votre décoration, ne tardez pas car en boutique, les articles partent vite.