Rouen. À Noël, les bûches au chocolat ont toujours la cote

C'est l'un des inconditionnels de Noël : la bûche sera quasiment sur toutes les tables du réveillon au soir du 24 décembre. À Rouen (Seine-Maritime), pour être sûr d'avoir ce qu'ils veulent, certains ont déjà passé commande dans les pâtisseries. "On a déjà plus d'une centaine de bûches réservées", confie Denis Jullien, artiste pâtissier, à la tête de deux boutiques à Rouen. "J'ai choisi de limiter les quantités car tout est fait dans notre atelier, il faut donc que les clients s'y prennent à l'avance."

Six recettes de bûches sont disponibles dans ses magasins, dont quatre sont au chocolat : "C'est un indémodable et Noël étant un repas en famille, on ne peut pas trop être original." Les traditionnelles bûches à la crème au beurre ont même encore du succès comme à la boulangerie-pâtisserie Le fournil de la croix de pierre, à Rouen. "Les clients ne sont pas lassés car ils n'en mangent qu'une fois par an et donc, à chaque Noël, certains reprennent la même recette", affirme le gérant de la boutique, Guillaume Bréard. Il propose tout de même des bûches à base de mousse et aux fruits pour multiplier les choix. "Souvent les clients vont acheter une bûche au chocolat et une autre au fruit", ajoute Denis Jullien.

En plein été

Si Le fournil de la croix de pierre mise chaque mois de décembre sur les mêmes recettes, Denis Jullien élabore sa carte de bûches en plein cœur de l'été, à la fin juillet. "Je les réfléchis selon mes inspirations, un peu au hasard de ce que je vais manger dans les restaurants", explique l'artiste pâtissier. "Les recettes sont ensuite goûtées par mes proches puis par mes équipes qui mangent donc beaucoup de bûches en plein été !"

S'il y a, par contre, une chose qui ne change pas, c'est la forme : "On peut toucher aux goûts, aux textures mais ça doit ressembler à une bûche", conclut Denis Jullien.

