Idées cadeaux. Notre sélection de cadeaux pour Noël

Peut-être avez-vous déjà fait vos achats de Noël. Vous êtes parfaitement organisé et il n'y a déjà plus qu'à tout glisser sous le sapin. Peut-être aussi qu'il vous manque encore la bonne idée pour la tante, le beau-frère… Et même les plus proches, qui sait ?

Comme chaque année, la rédaction vous apporte son aide pour quelques idées cadeaux, pour toutes les bourses et tous les profils. Et comme pour les infos de votre hebdomadaire (on ne se refait pas), nos propositions sont locales, essentiellement rouennaises ou normandes. Et l'agglomération a beaucoup à offrir : lecture, artisanat, spectacles, produits gourmands… Laissez-vous convaincre par le made in Normandie pour Noël.

Un parfum personnalisé

A la Parfumerie Damiette de Rouen, vous pouvez réaliser votre parfum de A à Z. Pour Noël, vous pouvez participer à un atelier pour créer un parfum pour la personne de votre choix ou offrir cette expérience sous la forme d'une carte-cadeau d'une valeur de 95 euros.

Une photo de ses iris

Plusieurs établissements rouennais sont spécialisés dans la photographie d'iris, la membrane colorée de l'œil (vert, marron, bleu, etc.). Pour Noël, vous pouvez obtenir des clichés uniques chez Ikomiris, Iris galerie, LNR Production et chez Photo Iris Rouen.

Un cadeau qui fait de l'œil.

Des bracelets Isis

A Rouen, la boutique indépendante Isis, située au 34 rue de l'Hôpital, propose des bracelets marocains faits main, des accessoires, des bijoux comme des boucles d'oreilles et des bagues. Il y en a pour tous les budgets, les prix variant de 15 à 400 euros.

Des bracelets faits main.

Un bon roman "L'Encre du cœur"

Dans cette librairie située 11 rue aux Ours à Rouen, vous retrouverez des livres issus de plusieurs genres comme la romance ou la fantasy. Il y en a pour tous les goûts. Parmi les ouvrages, on trouve par exemple les tomes de La Chronique des Bridgerton.

Un bon livre, ça fait toujours plaisir.

Une soirée comique au Fridge

Il a ouvert ses portes en cette fin d'année. C'est le premier comedy club de Normandie, fondé par l'humoriste Kev Adams, avec Loïc Bonnet du Théâtre à l'ouest. Chaque soir du mardi au samedi, il permet de découvrir cinq humoristes autour d'un verre. 22 euros.

Offrez de la rigolade à Noël.

Un abonnement au 106

L'abonnement à 50 euros au 106 permet de bénéficier de réductions entre 5 et 13 euros sur l'ensemble des concerts de la saison, mais aussi de réductions dans des salles partenaires. Une Carte club permet pour 30 euros de choisir trois concerts marqués de ce sticker.

Pour ceux qui aiment la musique.

Un livre 100% normand

En 21 rencontres avec des entrepreneuses et créateurs normands, Gaulthier Lenôtre raconte la passion qui anime ce territoire riche de savoir-faire et d'innovation. Normandie, région de passions est disponible pour 20,50 euros.

Pour votre beau-frère qui vient de monter sa boîte.

Du bon café normand

A Rouen, les Torréfacteurs normands proposent des cafés d'exception venus des quatre coins de la planète. La plupart sont bio et/ou issus du commerce équitable. Ils sont torréfiés localement et de manière artisanale. Et il y en a pour toutes les bourses.

Pour un expresso torréfié localement.

Le dernier livre de Michel Bussi

Le romancier et géographe normand vient de publier un nouveau thriller au cœur des Antilles françaises. L'histoire évoque l'enquête menée autour du meurtre de plusieurs touristes en Guadeloupe sur fond de sorcellerie inspirée du quimbois. 22,90 euros.

Pour un Bussi, on vous dira toujours merci !

L'album de Rilès en prévente

Relativement discret ces dernières années, le rappeur rouennais Rilès a annoncé, à la surprise générale, la sortie prochaine d'un nouvel album. Son nom : Survival Mode. Ce dernier n'est pas encore sorti, mais il est d'ores et déjà en prévente au prix de 10 euros.

Offrez-leur en avant-première !

Un docu-BD musical

Le docu-BD est la marque de fabrique de l'éditeur rouennais Petit à Petit. Dans son catalogue consacré aux artistes et groupes de musiques, Petit à Petit propose une œuvre entièrement dédiée aux Red Hot Chili Peppers. Idéal pour pimenter Noël. 19,90 euros.

Pour les fans des Red Hot !