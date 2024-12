Seine-Maritime. Notre sélection de trois boutiques éphémères

A l'occasion des fêtes de fin d'année, des boutiques éphémères ouvrent à Rouen et dans son agglomération, comme à Bois-Guillaume. Trois d'entre elles ont retenu notre attention.

Les créateurs à l'honneur

Pour la sixième fois, l'enseigne Juste pour voir, lancée par trois amis, Hugues Normand, Astrid Bouvy et Julie Orange, a ouvert de façon éphémère à Bois-Guillaume. On y retrouve des créations issues du monde entier, comme des coussins du Pérou ou encore de la vaisselle chinée à Marrakech… Du côté de la rue Jeanne-d'Arc à Rouen, la boutique éphémère de l'ESS (Economie sociale et solidaire) prête ses locaux à l'association Kintsu Jouets jusqu'au 24 décembre. On y retrouve des jeux et des livres de seconde main pour toute la famille. Enfin, du côté du centre commercial Saint-Sever, Ateli Concept, une boutique éphémère de créateurs, est à découvrir pour les fêtes de fin d'année. Vous pourrez notamment voir les créations de Cerafic, une marque de prêt-à-porter avec des tissus africains colorés.