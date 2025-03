Bonne table à Rouen. L'Italie à l'honneur chez Pozzi Nonni

C'est au 3780 route de Neufchâtel à Bois-Guillaume qu'a ouvert le restaurant italien Pozzi Nonni, le 15 janvier dernier. Il remplace la pizzeria La Strada. Dès l'entrée, je découvre un cadre chaleureux avec des banquettes jaune moutarde, des chaises façon bistrot et une décoration chic et vintage.

Pizzas, pâtes et réconfort

A la carte de Pozzi Nonni, on retrouve des linguines à la carbonara avec de la crème de pecorino au poivre et du guanciale, charcuterie typique de cette spécialité, la pizza Margherita à base de sauce tomate et mozzarella, ou encore la salade Cesara à base de poulet, croûtons, œuf mollet, parmesan... Du côté des douceurs sucrées, vous retrouverez le traditionnel tiramisu ou l'affogato al caffè, une glace recouverte d'un expresso, deux spécialités typiquement italiennes. Le midi, la formule complète est à 19,90€ et la version entrée/plat ou plat/dessert à 16,90€. Parmi les entrées nous avons le choix entre une assiette de mortadelle à la pistache ou une salade de champignons de Paris. Lors de ma venue, n'ayant pas une faim de loup, j'opte pour la version plat/dessert. Parmi les plats, deux pizzas sont au menu : la Margherita et La Reine de BG composée de sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, olives, etc. Je préfère prendre des pennes au pesto crémeux et straciatella. Un plat réconfortant et bien exécuté. En dessert, c'est mousse au chocolat au lait ou fromage blanc avec un coulis de fraise ou au caramel au beurre salé. Je choisis la mousse au chocolat, une valeur sûre et régressive, très bonne aussi.

Pâtes au pesto crémeux et straciatella.

A la tête du restaurant, ce sont Tom et Fiona Lang, un frère et une sœur qui tiennent plusieurs restaurants à Rouen : Papa Tom, Coquillette, Auguste. "On cherchait un lieu familial à Bois-Guillaume pour proposer une cuisine maison avec des prix accessibles", confie Fiona Lang.

Une bonne adresse à découvrir !

Pratique. 3780 route de Neufchâtel, Bois-Guillaume. Ouvert 7j/7 dès 12h puis à partir de 19h. Tel : 02 35 60 25 04.