Bonne table à Rouen. Coquillette met les pâtes en valeur

Simple, mais bon. C'est la promesse faite en poussant la porte de Coquillette, l'un des derniers venus autour de la place du Vieux-Marché, à Rouen. La décoration, sobre mais chaleureuse, et le sourire des serveurs confirment d'entrée cette ambiance de brasserie traditionnelle française souhaitée par Fiona et Tom Lang, les frère et sœur qui ont ouvert cet établissement au mois de juin.

Un retour aux sources et presque une évidence pour Fiona Lang, après une première carrière d'avocate à Paris. "Quand on a mis le pied dans la restauration, on y revient forcément", justifie la jeune femme, en faisant référence au restaurant italien que ses parents tiennent depuis 30 ans. C'est d'ici que sont venues l'inspiration pour le nom de Coquillette et l'envie de proposer des recettes de pâtes originales.

Des pâtes hors du commun

En réalité, le menu met surtout en valeur des produits et des saveurs de la gastronomie française. La fierté de la maison, c'est que "tout est fait ici, et on se fournit auprès de beaucoup de producteurs locaux", glisse Fiona Lang, qui veut changer la carte quatre fois par an.

Pour m'ouvrir l'appétit, je commence par des œufs mayonnaise. Simplissime, mais diaboliquement efficace, grâce à la cuisson des œufs et à une mayonnaise assez relevée. Mais la vraie raison de ma venue, c'est le plat de coquillettes à la truffe italienne, au comté et au jambon blanc fermier. "Un best-seller qui va rester à la carte", selon Fiona Lang. Et je comprends vite pourquoi ! Les pâtes à elles seules sont un vrai régal, dans leur sauce au goût subtil de truffe. La garniture semble, au final, n'être là que pour mettre en valeur cette excellente recette. Pour ne pas gâcher le plaisir, la portion est en plus assez généreuse. Malgré une carte des desserts assez alléchante, je reste raisonnable et ressort avec une addition de 21 € après un déjeuner vraiment hors du commun.

Pratique. 8, place du Vieux-Marché. Tél. 02 35 71 96 51