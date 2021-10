Bois-Guillaume-Bihorel. Bonne table : un repas plein de saveurs à La strada, à Bois-Guillaume

L'adresse est idéalement située, à proximité du centre-ville de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) et sur la très passante route de Neufchâtel. À l'intérieur, la grande salle de La Strada, remplie le jour de ma venue, laisse entrevoir le succès de ce restaurant à l'ambiance assez chic, de la décoration aux serveurs en uniforme. Un premier coup d'œil à la carte permet de vite se rassurer : les prix restent tout à fait raisonnables.

Des lasagnes comme on les aime

Ambiance italienne oblige, les lieux offrent une sélection de pâtes ou de pizzas, mais aussi des burgers et des plats cuisinés. Pour ma part, je me penche sur le menu qui propose entrée, plat et dessert pour 14,90€. En entrée, la terrine de porc faite maison est parfaite pour s'ouvrir l'appétit. J'opte ensuite pour un très classique plat de lasagnes. Les pâtes sont parfaitement cuites, la sauce tomate très parfumée est un régal et la généreuse dose de fromage finit de me convaincre.

Au moment de passer au dessert, pas de chance, tous les desserts du jour sont déjà partis. Pas de brioche façon pain perdu pour moi, donc. Je me venge finalement sur une bonne mousse au chocolat pour terminer ce très bon repas sur une bonne note sucrée.

Pratique. La Strada, 3780 route de Neufchâtel à Bois-Guillaume. Tél. 02 35 60 25 04