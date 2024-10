Bonne table à Rouen. L'Italie au cœur des assiettes du Quindici

Une nouvelle adresse gourmande est à découvrir, sous le nom de Quindici. Elle a ouvert en mai dernier, en même temps que le Novotel aussi appelé Palais des consuls de Rouen. Dès l'entrée, on plonge dans un univers contemporain aux couleurs terracotta, beige et noir. Pour plus de confort pour les clients, des banquettes ont été installées. Des suspensions en rotin très modernes apportent un côté chaleureux à la pièce. L'établissement dispose au total de 107 places assises dont 10 dans une salle privative. Le petit plus de l'adresse est sa cuisine ouverte qui permet aux clients d'échanger avec le personnel en cuisine.

Un ancien de Top chef a co-créé la carte

Le chef parisien Denny Imbroisi, un ancien candidat de Top chef d'origine italienne, a co-créé la carte avec le chef rouennais Florian Relland. Parmi les spécialités phares, on retrouve en entrée la burrata et ses tomates d'antan, en plat, les pâtes cacio e pepe, à base de fromage et de poivre, et, en dessert, le tiramisu et la crostata al limone, la tarte au citron meringuée, spécialité du chef Florian. Lors de ma venue, je déguste des raviolis à l'aubergine à 18 euros, servis avec une délicieuse sauce tomate et des herbes aromatiques posées sur le dessus pour apporter de la verdure. J'ai l'impression d'être en Italie avec cette cuisson al dente, offrant saveur et consistance lors de la dégustation.

Raviolis à l'aubergine et leur sauce tomate.

Les portions étant très généreuses, je choisis comme dessert l'affogato à 6 euros. Une spécialité typiquement italienne que l'on ne trouve pas partout. Elle se compose d'une glace vanille et de crème mascarpone. On vient ensuite y verser un expresso bien chaud, un mélange chaud-froid caféiné, onctueux et sucré, très agréable pour terminer le repas.

Florian Rolland est aux manettes de Quindici : "J'apporte mes goûts personnels et Denny Imbroisi nous oriente vers des associations de saveurs originales."

Pratique. 10 quai de la Bourse, à Rouen. Tél. 02 78 77 64 20. Ouvert 7j/7, le midi dès 11h30 et le soir à partir de 18h30.