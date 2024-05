[Photos+vidéo] Rouen. Logements, chambres d'hôtel… Découvrez à quoi ressemble le Palais des consuls

Le Palais de consuls de Rouen a ouvert ses portes jeudi 2 mai, au 10 quai de la Bourse. Les travaux avaient commencé en 2018. L'établissement de cinq étages prend place au sein des anciens locaux de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) rouennaise. "On a conservé au premier étage le salon des apparats avec des salles de séminaire", indique Lionel Claudic, directeur général Adagio Access et Novotel Rouen centre cathédrale.

Un établissement divisé en deux parties

Dans cet établissement, on retrouve d'un côté la partie Novotel 4 étoiles avec 82 chambres et de l'autre, la partie Apart hôtel Adagio Access 3 étoiles, composé de 75 chambres équipées, entre autres, d'une plaque de cuisson, un frigidaire, un lit double, une salle de bain. Les deux parties sont reliées par le restaurant Quindici. Quatre salles de séminaire ont aussi été installées dans l'enceinte du bâtiment. Chacune d'elles peut accueillir près de 25 personnes avec des écrans connectés afin de pouvoir projeter des documents numériques. Pour en bénéficier, il faut penser à réserver en amont.

Les chambres typiques côté Novotel

Voici à quoi ressemble une chambre de la partie Novotel du Palais des consuls de Rouen.

La chambre 408, par exemple, "accueille deux personnes avec une salle de bain et sa douche à l'italienne", décrit Lionel Claudic. Elle s'étend sur environ 19m2. On retrouve une penderie, une bouilloire, une télévision connectée, "ce qui permet au client de regarder des séries par exemple", ajoute-t-il. Côté prix, il faut débourser entre 150 et 180 euros avec le petit-déjeuner servi dans le restaurant Quindici. Les clients bénéficient aussi d'un parking, d'une piscine et d'une salle de fitness. "Qu'on dorme dans cette chambre ou dans une autre, on doit pouvoir avoir les mêmes repères", révèle le professionnel. Pour les familles, une chambre plus grande est proposée avec un lit double et un canapé-lit. Elle s'étend sur près de 22m2.

"La particularité, c'est que nous avons un lit armoire"

Lorsqu'on choisit de séjourner dans la partie Apart hôtel Adagio Access du Palais des consuls de Rouen, on arrive dans un espace salon qui se transforme en chambre.

Dans la partie de l'Apart hôtel Adagio Access, "la particularité, c'est que nous avons un lit armoire", dévoile le responsable. Lorsque le client arrive, il peut décider de garder "l'espace comme un petit salon avec une banquette et, lorsqu'il veut se coucher, il déplie le lit", explique-t-il. Il suffit de tirer sur la poignée qui laisse place à un lit double. En guise de décoration, une cathédrale dessinée orne le mur. Les clients de l'Adagio bénéficient également d'un accueil au rez-de-chaussée avec une borne de jeux d'arcade et un baby-foot. Des produits alimentaires sont aussi en vente comme "de l'huile, du sel, de la moutarde", indique Lionel Claudic. Car, contrairement à la partie chambre du Novotel, il n'y a pas de roomservice, d'où la présence d'une mini-cuisine équipée.

Le restaurant Quindici

Voici à quoi ressemble le restaurant Quindici. Les couleurs terracotta s'inscrivent au cœur d'un espace moderne au style industriel.

Le restaurant Quindici comprend 110 places assises. Des spécialités italiennes sont à la carte. Deux Rouennais sont en charge de ce lieu. Ils ont été coachés par le chef de renom italien Denny Imbroisi, qui a fait Top chef en 2012. Des pâtes cacio e pepe, à base de fromage et de poivre, des cocktails signatures sont au menu. Pour le déjeuner, le ticket moyen est de 25 euros et, pour le soir, il faudra compter environ 35 euros.