Bonne table à Rouen. Nouilles fait maison, spécialiste des momos

La porte d'entrée franchie, on sent directement les effluves de la cuisine tibétaine. Dans ce restaurant appelé Nouilles fait maison, des couvertures traditionnelles ont été posées sur les bancs en bois pour apporter de la couleur et de la chaleur. L'ambiance y est familiale. Et pour cause, c'est un tout petit établissement où l'on se sent comme à la maison.

Des momos et des nouilles sautées

A la carte, plusieurs spécialités tibétaines sont à l'honneur comme des shabhaleys, des pains farcis de viande ou des soupes de bœuf, des nouilles sautées, en plat, et des momos, des raviolis 100% tibétains à base de viande ou de légumes. En dessert, on retrouve des nougats au sésame et des perles coco. Le midi, deux menus sont proposés à 14,50 et à 14,90€. Le premier se compose de deux nems en entrée, de dix momos comme plat, d'un dessert au choix et d'une boisson. Le second propose en entrée deux nems ou deux shabhaleys, des momos ou des nouilles sautées en plat puis, en dessert, des nougats au sésame ou deux perles coco, le tout servi avec une boisson.

Lors de ma venue, j'opte pour le menu à 14,50€. Je commence le repas par deux nems, accompagnés d'une sauce aigre douce et de feuilles de salade. Ils sont croustillants et bien chauds. Je déguste ensuite dix momos au bœuf, aux légumes et au poulet, servis dans un panier vapeur. Chacune des variétés est riche en saveurs, bien assaisonnée et à la texture moelleuse et fondante.

Les momos au bœuf, poulet et légumes.

En dessert, je reste sur une valeur sûre : les perles coco, servies chaudes. Elles aussi sont très bonnes.

Je suis très bien accueillie par Lobsang Tenzin Tsang, le gérant de l'établissement. Il me parle de sa cuisine : "Je suis moi-même d'origine tibétaine, donc je propose à la carte plusieurs spécialités de mon pays. Ici, on fait nos nouilles maison, d'où le nom du restaurant", confie-t-il. Une très belle adresse à découvrir !

Pratique. 83 rue Ecuyère. Ouvert du mardi au dimanche, le midi à partir de 12h et le soir dès 18h30. Tél. 02 35 72 58 37.