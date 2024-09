Bonne table à Rouen. Charli & Sezam, Boui Boui quartier Beauvoisine

Charli comme son fils. Sezam comme son chien. Le nouveau "Boui Boui" du quartier Beauvoisine, comme l'appelle son créateur, Sylvain Morel, a ouvert ses portes à la mi-mai à Rouen. Esprit cantine quand on entre dans ce petit restaurant avec de grandes tables en bois, une décoration épurée, une vaisselle toute simple... Ici, on mange vite, bien et, surtout, pour pas cher. Deux entrées, deux plats et deux desserts chaque jour au gré des envies et de l'imagination du patron. Le jour de ma venue, plutôt calme, je suis servi à table. Quand le restaurant fait vraiment le plein, Sylvain Morel sert au bar, sur des plateaux, comme à la cafétéria. A la bonne franquette !

"Tout est trop cher !"

J'opte pour le classique œuf mayonnaise au wasabi, parfait pour se mettre en appétit. Suivent des arancinis à la mexicaine, improvisés façon Chili et simplement dorés à la plancha, plutôt que passés à la friteuse. Avec la coriandre, les haricots rouges, le citron, l'ensemble est gourmand et réconfortant.

Arancinis à la mexicaine.

Je termine par un riz au lait à la fleur d'oranger, agrémenté de bonbons colorés d'une célèbre marque américaine. Le prix défie toute concurrence. 12,90€ pour l'entrée, le plat et le dessert. "Tout est trop cher, je voulais vraiment que ce soit accessible", justifie Sylvain Morel, ancien professeur d'EPS reconverti dans la cuisine, sa vocation trop longtemps reniée. Après des expériences variées en brasseries, bistrots ou en collectivités, le Breton choisit de se lancer à son compte. Et il l'assure : tout est fait maison, avec un maximum de produits frais et locaux. Son secret : 90% de végétarien, rarement de viande ou de poissons et une gestion en solo de A à Z, de la cuisine à la plonge, qui lui permet de tenir ces prix. La convivialité est assurée. Et dès le 21 juin, le restaurant ouvrira aussi le soir pour proposer cocktail, mocktail et planches apéritives. Adresse à tester pour un rapport qualité/prix imbattable.

Pratique. Charli & Sezam, 62 rue Louis-Ricard à Rouen. Tél. 06 83 32 34 45